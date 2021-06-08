Срок поручения президента по Охтинскому мысу продлен до декабря. Решение будут принимать коллегиально

Совместное заседание специально созданной рабочей группы, которая будет выполнять поручение президента по выработке решения о возможности создания археологического музея на Охтинском мысу, прошло 8 июня под эгидой Министерства культуры. Напомним, что такое поручение президент РФ Владимир Путин дал Минкульту, петербургским властям и собственнику участка — «Газпрому».

По информации «Фонтанки», в комиссию, помимо замминистра культуры Аллы Маниловой, представителей «Газпрома», вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, главы комитета по культуре Константина Сухенко, вошли руководители ведущих музейных комплексов страны (глава Эрмитажа Борис Пиотровский, Петропавловской крепости Владимир Кириллов, Кунсткамеры Андрей Головнев и другие), археологи (в том числе работавший на Охтинском мысу Петр Сорокин), градозащитники (зампред совета по культурному наследию Михаил Мильчик) и ученые.

Замминистра культуры отметила, что комиссия создана специально для исполнения поручения президента РФ в отношении Охтинского мыса, но это поручение искажается в публичном пространстве и «трактуется самым разным образом, особенно теми политическими группами, которые включают этот вопрос в свою повестку на предстоящих выборах». На самом деле задача была — рассмотреть вопрос о возможности создании историко-археологического музея совместно с правительством Петербурга и «Газпромом», а вовсе не создать к 1 мая уже готовый музей. «Мы приняли решение что самый верный и надежный путь — рассматривать этот вопрос коллегиально, чтобы все мнения были учтены», — сказала она. По словам Аллы Маниловой, в докладе президенту министерство сообщило о организации этой рабочей группы, целью которой станет выработка согласованной позиции в отношении возможности создании музея «с учетом научно-исторической ценности объектов, климатических условий». Для принятия согласованного решения о целесообразности и научной обоснованности создания музея потребуется тщательное изучение специалистами выявленных предметов археологического наследия. «Мы получили письмо из контрольного управления президента, о том, что наш доклад главой государства рассмотрен, принят, с учетом большой и сложной работы срок нам продлили до 1-го декабря», — сообщила Манилова.