Федеральная трасса «Иртыш» в Курганской области на несколько часов оказалась полностью перекрыта из-за ДТП. Водитель самосвала обрушил на дорогу проходивший над ней пешеходный мост. Произошло это, к счастью, не в плотном потоке, но под удар попал еще один грузовик.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области, утром 8 июня на 254-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 56-летний водитель самосвала, двигавшийся со стороны Челябинска в направлении Кургана, не опустил кузов и врезался им в конструкцию надземного пешеходного перехода. Мост обрушился на ехавшую в крайнем ряду автоцистерну. Момент ДТП снял на видеорегистратор один из очевидцев.