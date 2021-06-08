Федеральная трасса «Иртыш» в Курганской области на несколько часов оказалась полностью перекрыта из-за ДТП. Водитель самосвала обрушил на дорогу проходивший над ней пешеходный мост. Произошло это, к счастью, не в плотном потоке, но под удар попал еще один грузовик.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области, утром 8 июня на 254-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 56-летний водитель самосвала, двигавшийся со стороны Челябинска в направлении Кургана, не опустил кузов и врезался им в конструкцию надземного пешеходного перехода. Мост обрушился на ехавшую в крайнем ряду автоцистерну. Момент ДТП снял на видеорегистратор один из очевидцев.
На кадрах с места ДТП видно, что конструкция упала между кузовом и кабиной самосвала, несильно смяв кабину. Автоцистерне повредило заднюю часть цистерны. Другие машины под обрушение не попали. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, пишет 74.RU со ссылкой на управление федеральных автодорог «Южный Урал». С 11:35 по местному времени (9:35 мск) движение по трассе в месте ДТП было закрыто. На расчистку проезда потребовалось более трех часов. Сейчас движение возобновили.
Как отмечает 45.RU, этот надземный пешеходный переход сбивают таким образом уже второй раз менее чем за год. В сентябре 2020 года водитель самосвала, проезжая под ним, случайно поднял кузов и обрушил мост. Пострадавших не было.
Похожее ДТП произошло в октябре 2020 года и на трассе М-10 в Любани. Самосвал обрушил пешеходный мост на проезжавшую мимо фуру. 49-летний водитель самосвала получил травмы средней тяжести, а движение по трассе полностью восстановили только утром следующего дня. Пешеходный переход же вернули в строй лишь в конце декабря.