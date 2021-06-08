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В Петербурге задержали хакера, которого искал Интерпол за обман 200 человек на 1,2 млн евро в Австрии

В Петербурге полиция задержала иностранца, которого в Австрии ищут два года за интернет-мошенничество

Больше двух лет правоохранительные органы Австрии ищут 33-летнего гражданина Казахстана, который обвиняется в мошенничестве на 1,2 млн евро. Европейцам не смогли помочь в ФБР, а в Петербурге его взяло местное отделение Интерпола.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, мужчину взяли около пяти вечера накануне у отеля сети Sokos в Батайском переулке. После этого его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. И сообщили инициатору розыска.

По данным нашего издания, иностранца обвиняют в том, что он организовал схему по интернет-мошенничеству, когда на компьютер клиентов австрийских банков поступало письмо с вирусом. При его открытии запускалась вредоносная программа, которая позволяла контролировать денежные переводы. Таким образом, с начала 2013 года 192 гражданина Австрии лишились в общей сложности 1 млн 200 тысяч евро.

Помимо Австрии мужчина, как говорят, отсидел два года за аналогичные преступления в США, куда перебрался с семьей.

ФБР помогло европейским коллегам в установлении причастности гражданина Казахстана к схеме, однако из рук американских силовиков он ускользнул.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
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