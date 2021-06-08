В Петербурге задержали хакера, которого искал Интерпол за обман 200 человек на 1,2 млн евро в Австрии

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, мужчину взяли около пяти вечера накануне у отеля сети Sokos в Батайском переулке. После этого его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. И сообщили инициатору розыска.
По данным нашего издания, иностранца обвиняют в том, что он организовал схему по интернет-мошенничеству, когда на компьютер клиентов австрийских банков поступало письмо с вирусом. При его открытии запускалась вредоносная программа, которая позволяла контролировать денежные переводы. Таким образом, с начала 2013 года 192 гражданина Австрии лишились в общей сложности 1 млн 200 тысяч евро.
Помимо Австрии мужчина, как говорят, отсидел два года за аналогичные преступления в США, куда перебрался с семьей.
ФБР помогло европейским коллегам в установлении причастности гражданина Казахстана к схеме, однако из рук американских силовиков он ускользнул.