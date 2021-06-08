Сайты мировых СМИ неожиданно перестали работать

«Веб-сайт и приложение Guardian в настоящее время столкнулись с широким отключением Интернета», — сообщает 8 июня в Twitter британская газета The Guradian.

Проблемы также возникли и у главных СМИ в Европе и Америке. Так, на момент написания новости не открывались сайты BBC, The New York Times и Le Monde. Издания не сообщают, с чем связаны технические проблемы.



Веб-сайт правительства Великобритании - gov.uk - также не работает, сообщает BBC.



Сегодня, 8 июня, сбои возникли также у зарубежных сервисов Twitch, Reddit, Spotify и ряда других.