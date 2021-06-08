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Сайты мировых СМИ неожиданно перестали работать

У пользователей нет доступа к сайтам The New York Times, The Guardian, Le Monde и других мировых СМИ.

«Веб-сайт и приложение Guardian в настоящее время столкнулись с широким отключением Интернета», — сообщает 8 июня в Twitter британская газета The Guradian.

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Проблемы также возникли и у главных СМИ в Европе и Америке. Так, на момент написания новости не открывались сайты BBC, The New York Times и Le Monde. Издания не сообщают, с чем связаны технические проблемы.

Веб-сайт правительства Великобритании - gov.uk - также не работает, сообщает BBC.

Сегодня, 8 июня, сбои возникли также у зарубежных сервисов Twitch, Reddit, Spotify и ряда других.

Фото: скриншот с https://downdetector.com/
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Менеджер по продуктам в Financial Times Мэт Тейлор предположил в Twitter, что проблемы вызваны аварией у CDN-провайдера Fastly.

Фото: скриншот с https://downdetector.com/

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Комментарии (10)

Cashmare
ау, модерация, автобан комментариев с названиями сайтов когда отключите? дожили, уже название сайта из статьи процитировать нельзя
Dazdraperma
Ну все. Грядущее введение против России секторальных санкций нашло логичное объяснение
SapienS
Ждём отрыжку о том, что это Российские хакеры постарались.
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