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В студии пирсинга на Жуковского с зимы ничего не прокалывали. Там записывали треки

Бывший бизнес-партнёр петербургского пирсера, на дне рождения которого умерли двое, рассказала, что было в студии

Бывший партнёр арендатора помещения на улице Жуковского в Петербурге, где накануне утром были найдены два трупа, рассказала, что студия пирсинга закрылась ещё в январе. Девушка по имени Александра связалась с «Фонтанкой» 8 июня.

По словам предпринимательницы, пирсинг-салон Beauty Pain перебрался в Москву, в арендуемом помещении в центре Петербурга 26-летний пирсер-родновер организовал студию звукозаписи. При этом вывеску не снял. Александра требовала не использовать её логотип и название, но бывший партнёр, видимо, не отреагировал. Сейчас девушка боится, что новости о гибели двух молодых людей ударят по репутации её бизнеса и других пирсинг-салонов.

В апреле 26-летний пирсер анонсировал в своём инстаграме выход альбома и опубликовал список из названий 8 треков. Среди них есть, например, «Кайфожор», «Какой сорт?» и «Лечимся».

Тела двух молодых людей полиция нашла накануне утром. Из студии в 78 отдел полиции поехали четверо живых участников вечеринки в честь дня рождения арендатора, на них составлены протоколы по статье об употреблении наркотиков.

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Комментарии (1)

lamer
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