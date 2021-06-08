В студии пирсинга на Жуковского с зимы ничего не прокалывали. Там записывали треки

Бывший партнёр арендатора помещения на улице Жуковского в Петербурге, где накануне утром были найдены два трупа, рассказала, что студия пирсинга закрылась ещё в январе. Девушка по имени Александра связалась с «Фонтанкой» 8 июня.
По словам предпринимательницы, пирсинг-салон Beauty Pain перебрался в Москву, в арендуемом помещении в центре Петербурга 26-летний пирсер-родновер организовал студию звукозаписи. При этом вывеску не снял. Александра требовала не использовать её логотип и название, но бывший партнёр, видимо, не отреагировал. Сейчас девушка боится, что новости о гибели двух молодых людей ударят по репутации её бизнеса и других пирсинг-салонов.
В апреле 26-летний пирсер анонсировал в своём инстаграме выход альбома и опубликовал список из названий 8 треков. Среди них есть, например, «Кайфожор», «Какой сорт?» и «Лечимся».
Тела двух молодых людей полиция нашла накануне утром. Из студии в 78 отдел полиции поехали четверо живых участников вечеринки в честь дня рождения арендатора, на них составлены протоколы по статье об употреблении наркотиков.