Из студии пирсинга в центре Петербурга вывезли два трупа. Так закончилась вечеринка арендатора

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, сообщение о двойной смерти поступило в полицию накануне в одиннадцатом часу утра. В студии пирсинга Beauty Pain на Жуковского, 4, следственно-оперативная группа нашла тела 23-летнего приезжего из Сочи и 22-летнего жителя Вологодской области.



Из помещения в отдел увезли четверых, в том числе 26-летнего арендатора, который в ночь на 7 июня отмечал свой день рождения. В отношении именинника и всех оставшихся в живых гостей были составлены протоколы по статье о потреблении наркотиков.

