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Из студии пирсинга в центре Петербурга вывезли два трупа. Так закончилась вечеринка арендатора

В студии пирсинга в Петербурге на вечеринке двое умерли от передозировки

Трупы молодых людей увезли на экспертизу из студии пирсинга в Центральном районе Петербурга. По предварительной информации, погибшие перебрали с наркотиками на вечеринке арендатора в честь дня рождения.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, сообщение о двойной смерти поступило в полицию накануне в одиннадцатом часу утра. В студии пирсинга Beauty Pain на Жуковского, 4, следственно-оперативная группа нашла тела 23-летнего приезжего из Сочи и 22-летнего жителя Вологодской области.

Из помещения в отдел увезли четверых, в том числе 26-летнего арендатора, который в ночь на 7 июня отмечал свой день рождения. В отношении именинника и всех оставшихся в живых гостей были составлены протоколы по статье о потреблении наркотиков.

С места происшествия изъяты полимерные свёртки с остатками вещества, трубка для курения, отпечатки и телефон.

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Комментарии (9)

lamer
Опять приезжие.
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