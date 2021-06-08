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Родновер, пирсер, игрок на шаманском бубне. Что известно о владельце студии на Жуковского, где умерли двое

Владелец студии пирсинга на улице Жуковского в Петербурге сообщил о смерти своих друзей, но причину не назвал

Владелец студии пирсинга, где умерли двое, 8 июня сообщил о смерти своих друзей, но без подробностей. Не раскрыл он и причину, отметив, что она в данный момент устанавливается.

Умершие — 23-летний уроженец Сочи и его приятель на год младше из Вологды. Последний две недели назад опубликовал в своём Instagram пост с подписью «ел таблетки за чаем как конфетки» (авторская пунктуация сохранена). На месте гибели молодых людей, по данным «Фонтанки», среди прочего был найден аптечный противосудорожный препарат, который часто используют не по назначению.

Что до 26-летнего молодого человека, который отмечал в ночь смерти друзей свой день рождения в студии Beauty Pain на Жуковского, 4, то он личность известная в узких кругах. Из толпы его выделяют длинные дреды, тату на лице и на теле, пирсинг. На платформе «Яндекс.Дзен» можно найти интервью с ним. Там он предстаёт родновером, рассказывает, что старается посещать все обряды общины «Велесье», играет на шаманском бубне. В соцсетях хранит видеозаписи с околофутбольных «забивов», судя по всему, эта субкультура ему тоже близка. Студию Beauty Pain мастер открыл в июле прошлого года, до этого носы и пупки прокалывались рядом, в Ковенском переулке, под крышей студии Dvergr Bodymods.

Тела двух молодых людей полиция нашла накануне утром. Из студии в 78 отдел полиции поехали четверо живых участников вечеринки, на них составлены протоколы по статье об употреблении наркотиков.

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Комментарии (2)

Mohsogol
Надо было его на ПМЭМ пригласить
кто-то страшный
На бубне...пора флейту осваивать.
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