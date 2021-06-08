28 подарков из России. Что предлагают нам разработчики предустановленного ПО?

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Предустановленные приложения появились в гаджетах благодаря закону №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Он был подписан президентом в декабре 2019 года, а 1 апреля 2021 года — вступил в силу.

Правительство определило список таких программ: он содержит 16 категорий ПО, в которых представлено 28 приложений — они должны быть предустановлены на устройства, произведенные после 1 апреля 2021 года и продающиеся в России.

Зачем нужна предустановка?



Ее главная цель — упорядочить правила игры на российском IT-рынке и создать условия для здоровой конкуренции отечественных и зарубежных производителей. Пользователям предустановка дает более широкий выбор: в дополнение к известному ПО глобальных компаний, которые есть в гаджетах, они получают аналоги от российских разработчиков. На более практическом уровне — упрощается активация устройств. Можно быстрее начать ими пользоваться: не придется подбирать приложения для решения тех или иных пользовательских задач, так как они уже есть в гаджетах и при этом совершенно бесплатны.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Какой именно российский софт предустанавливается?

Это зависит от типа устройства. На планшетах и смартфонах с ОС Android добавляют 16 бесплатных программ. Оглашаем весь список: «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», ICQ, клиент «Почта Mail.ru», голосовой помощник «Маруся», приложения «Вконтакте», «Одноклассники», OK Live и «Новости Mail.ru», платежная система MirPay, «Госуслуги», антивирус Kaspersky Internet Security, «МойОфис Документы» и агрегатор Applist.ru.



На мобильных гаджетах Apple программ будет на две меньше: минус антивирус и MirPay. Производители техники могут сами решать, как именно выполнять закон о предустановке российского ПО. Apple, например, при первом запуске своего устройства предложит специальное меню, в котором пользователи смогут выбрать ПО для инсталляции. В «умные» телевизоры добавлены 11 программ «по умолчанию»: Wink, ivi, Оkkо, Morе.tv, Premier, «Кинопоиск», «Первый», «Смотрим», НТВ, Start, а также поисковик «Яндекс». А вот в ноутбуках с Windows появился лишь один российский продукт — пакет «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» для работы с текстами и таблицами. Пригодятся ли эти программы пользователям?

Некоторые владельцы гаджетов, не разобравшись в теме, восприняли предустановку отечественного ПО негативно. Но, как показало исследование Romir, пользователи смартфонов и без госрегулирования готовы использовать «обязательные» программы. По крайней мере — ощутимую их часть. Так, в топ-15 приложений, которые россияне в первую очередь устанавливают на купленные телефоны, вошли 7 из 16 утилит. Верхнюю строчку рейтинга занял «Вконтакте»: 60% опрошенных для начала скачают именно его.



Можно ли удалить предустановленное ПО?

Важно, что ни разработчики, ни государство не принуждают людей использовать отечественный софт или оставить его в устройстве навсегда. У пользователей есть возможность изучить программы, чтобы оставить подходящие и удалить то, что не пригодится. «Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — сказал по этому поводу заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Такое уточнение для производителей гаджетов потребовалось после того, как компания Samsung решила перестраховаться и выпустила телефоны с несносимыми российскими приложениями. Как выяснилось, предосторожность была излишней.



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На какие программы стоит обратить внимание?

Купив новый смартфон, вы получите доступ к 16 приложениям made in Russia. Все они бесплатны и не содержат рекламы.

Многие предустановленные программы пользователь узнает сразу, так как уже привык к ним. Но есть в списке продукт, который знаком не всем. И к нему стоит присмотреться хотя бы потому, что он вполне может заменить популярное зарубежное ПО, которое вы вряд ли скачаете бесплатно. Речь идет о приложении «МойОфис Документы», включающем инструменты для редактирования текстов и таблиц, просмотра презентаций и файлов PDF.



С помощью «МойОфис Документы» можно создавать, просматривать и править файлы самых популярных форматов OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) и ODF (ODT, ODS). Документы DOC и XLS тоже открываются, но для редактирования их нужно сохранить в одном из современных форматов. Приложение позволяет импортировать документы из публичных облаков — например, «Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru», Dropbox, Google Drive. А еще делиться файлами в мессенджерах или через электронную почту.



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В «МойОфис Документы» легко создавать и редактировать текстовые и табличные файлы.

В «МойОфис Документы» есть функция, которой, по данным производителя, нет ни у одного другого текстового редактора в мире. Речь идет о возможности оставлять аудиокомментарии в файле. Опция уникальна: в отличие от офисного ПО других производителей, где применяется небезопасная функция голосового ввода с обработкой на сторонних удаленных серверах, аудиокомментарии в редакторах «МойОфис» никогда не передаются для расшифровки третьим сервисам.

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Функция аудиокментариев в приложении «МойОфис Документы»



Приложение будет полезно пользователям, которым часто приходится использовать документы «на бегу» или в дороге: вносить быстрые правки, просматривать и пересылать файлы. Благодаря аудиокомментариям не придется на ходу открывать виртуальную клавиатуру и тратить время на набор текста. А если потребуется создать новый документ, это можно сделать мгновенно, коснувшись иконки «МойОфис Документы».

Что умеет единственный предустановленный софт для компьютеров?

Покупатели ноутбуков и ПК получат «МойОфис Стандартный. Домашняя версия». Он состоит из двух приложений: «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». Здесь поддерживаются те же современные форматы документов, что и в мобильной версии (за исключением PPTX), а также RTF, TXT и PDF. Приложения не требуют регистрации и подключения к интернету, они предназначены для безопасной работы с файлами и данными на компьютерах пользователей. При их использовании не стоит переживать о том, что документы окажутся в руках третьих лиц. Пакет «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» подходит для решения повседневных задач. Он удобен для тех, кто учится или хочет организовать жизнь с помощью наглядных документов. Приложения пригодятся для подготовки рефератов или тезисов выступления, с их помощью можно составить чек-лист для переезда или вести семейный бюджет.

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Интуитивно понятный интерфейс в текстовом редакторе «МойОфис Текст».

Разработчики постарались включить в редакторы максимум популярных функций. В «МойОфис Текст» можно править и создавать текстовые документы. Здесь есть шаблоны, стили, разнообразные инструменты форматирования, списки, сноски, возможность вставить изображение или таблицу и т.д. В общем, все, что мы привыкли находить в импортных аналогах.

«МойОфис Таблица» поддерживает работу с шаблонами и формулами, позволяет создавать графики и диаграммы, группировать и фильтровать данные. В редакторе предусмотрено плавающее окно для ввода формул: при прокрутке нужная ячейка всегда видна прямо на листе. Закреплять можно любые области, а не только верхнюю строку и крайний левый столбец.

В «МойОфис Таблица» можно создать систему домашней бухгалтерии: учитывать приход и расход, рассчитывать налоги, планировать разовые и регулярные траты. Если вы начнете ремонт или строительство загородного дома, таблица пригодится для составления сметы. В отдельном файле можно подсчитать расход воды и электричества, визуализировать его в виде графика.



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Табличный редактор «МойОфис Таблица»

Легко ли разобраться в интерфейсе «МойОфис Стандартный. Домашняя версия»?

Разработчики сделали интерфейс интуитивно понятным, так что его быстро освоит даже тот, кто никогда в жизни не работал с офисными приложениями. Большую роль в этом играет особая адаптивная панель инструментов «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». На ней представлены сразу все команды, так что пользователям не нужно искать их по многочисленным вкладкам — от них разработчик в текущем релизе принципиально отказался. Исследование, проведенное компанией, показало, что благодаря этому изменению скорость поиска команд на панели инструментов выросла в 2,3 раза.

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Адаптивная панель инструментов «МойОфис Текст» – ее разделы автоматически меняются в зависимости от того, с каким объектом идет работа в документе. Команды собраны в разделы, состав которых автоматически меняется в зависимости от того, какой объект выделен в документе. Поэтому вы будете видеть на панели все инструменты форматирования, необходимые в конкретный момент для работы с текстом, таблицей или изображением. Насколько программы платформы «МойОфис» популярны среди пользователей? И десктопный домашний пакет, и мобильный «МойОфис Документы» — бесплатные продукты, доступные для скачивания. «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» был выпущен в апреле 2021 года, поэтому статистики по нему пока нет. А вот «МойОфис Документы» доступен не первый год, и его скачало уже более 1,5 млн человек в 65 странах. В 2020 году это приложение попало в топ-100 самых производительных приложений AppStore на iPad, а в текущем — в топ-50 в той же категории на iPhone.

Пример «МойОфис» показывает: отечественное ПО, предустановленное на новый гаджет или компьютер, заслуживает как минимум изучения. Испытав его в деле, вы поймете, что это безопасный, понятный и удобный помощник для решения повседневных задач, позволяющий сэкономить на покупке импортных аналогов. Новости компаний

Автор: Мария Семенова

