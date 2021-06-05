У «Роскосмоса» проблемы с бюджетным финансированием, он попытается их решить привлечением частного капитала. Об этом 5 июня заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы в августе завершаем переход последних ФГУПов в АО. У нас есть ПАО. «Энергия» (ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева — Прим.ред.) — это ПАО. <...> Мы, я надеюсь, до конца этого года уже введем в тело наших некоторых ведущих организаций акционерный и частный капитал. Потому что у нас проблемы с бюджетным финансированием, и просто ходить и ныть я не готов. Я буду искать поддержку у частного капитала», — сказал он на ПМЭФ-2021.
Рогозин добавил, что сейчас лично ведет переговоры с потенциальными партнерами. При этом у некоторых предприятий могут смениться генеральные директора. Для масштабной реорганизации потребуется банк.
Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков сообщил «Фонтанке», что интеграция «Роскосмосбанка» в экосистему ПСБ уже завершена. «Промсвязьбанк» закрыл сделку по покупке 100% акций опорного банка госкорпорации в декабре 2020 года.
Также Рогозин обратил внимание на то, что SpaceX — не первая частная компания в космической отрасли. В Америке все компании частные, сказал он и напомнил о Boeing и Lockheed Martin. Ранее в интервью «Фонтанке» он сказал, что именно для этих компаний, а не для «Роскосмоса» является раздражителем Илон Маск.