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«Ходить и ныть я не готов». Рогозин пожаловался на недостаточное финансирование «Роскосмоса»

«Роскосмос» готов искать финансовую поддержку у частного капитала

У «Роскосмоса» проблемы с бюджетным финансированием, он попытается их решить привлечением частного капитала. Об этом 5 июня заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы в августе завершаем переход последних ФГУПов в АО. У нас есть ПАО. «Энергия» (ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева — Прим.ред.) — это ПАО. <...> Мы, я надеюсь, до конца этого года уже введем в тело наших некоторых ведущих организаций акционерный и частный капитал. Потому что у нас проблемы с бюджетным финансированием, и просто ходить и ныть я не готов. Я буду искать поддержку у частного капитала», — сказал он на ПМЭФ-2021.

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Рогозин добавил, что сейчас лично ведет переговоры с потенциальными партнерами. При этом у некоторых предприятий могут смениться генеральные директора. Для масштабной реорганизации потребуется банк.

Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков сообщил «Фонтанке», что интеграция «Роскосмосбанка» в экосистему ПСБ уже завершена. «Промсвязьбанк» закрыл сделку по покупке 100% акций опорного банка госкорпорации в декабре 2020 года.

Также Рогозин обратил внимание на то, что SpaceX — не первая частная компания в космической отрасли. В Америке все компании частные, сказал он и напомнил о Boeing и Lockheed Martin. Ранее в интервью «Фонтанке» он сказал, что именно для этих компаний, а не для «Роскосмоса» является раздражителем Илон Маск.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

pride
А что у них у всех такие рожи отъетые? Если это при недостатке финансирования, то что будет при его "достатке"? Вторая голова случайно не вырастет?
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