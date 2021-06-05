У «Роскосмоса» проблемы с бюджетным финансированием, он попытается их решить привлечением частного капитала. Об этом 5 июня заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы в августе завершаем переход последних ФГУПов в АО. У нас есть ПАО. «Энергия» (ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева — Прим.ред.) — это ПАО. <...> Мы, я надеюсь, до конца этого года уже введем в тело наших некоторых ведущих организаций акционерный и частный капитал. Потому что у нас проблемы с бюджетным финансированием, и просто ходить и ныть я не готов. Я буду искать поддержку у частного капитала», — сказал он на ПМЭФ-2021.