«Илон Маск раздражитель не для нас, а для Boeing». Глава Роскосмоса Рогозин - о заочном соперничестве

Дмитрий Рогозин



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







- Дмитрий Олегович, вас уязвляет или смешит тот факт, что в инфополе где Илон Маск - там и вы, что идет постоянное сопоставление?

- Мне кажется это странно сопоставлять руководителя большой госкорпорации с подрядчиком аналогичной корпорации в США. Мой визави - это, конечно, глава NASA, а не руководитель какого-то подразделения. Но надо отдать должное, Илон Маск, конечно, прекрасный маркетолог; некоторые вещи он создал такие, которые вызывают желание проанализировать. Ну и главное, за что ему нужно сказать спасибо, - он возродил интерес к современной космонавтике.



- Так он является раздражителем для вас?

- Скорее, нет. Он является раздражителем для Boeing, Lockheed Martin, тех американских гигантов, которые сегодня ему явно проигрывают в борьбе за заказы NASA. Для нас он не конкурент, но важный элемент для анализа тенденций в развитии космонавтики будущего.

- Вы говорите о маркетологе, но так же воспринимают и ваши вокальные эксперименты, и запуск лифта с сигналом "Поехали" - как борьбу на чужом поле маркетинга.

- Некорректно оценивать борьбу за коммерческие пуски в условиях санкций. Нас просто административно ограничивают. И то - если вы возьмете пуски SpaceX, уберете оттуда пуски собственных аппаратов StarLink, заказ на пилотируемые корабли по линии NASA и другие пентагоновские заказы, то вы увидите по прошлому году всего 4 коммерческих заказа. Он работает на бюджетные деньги, он талантливый человек, но не надо создавать мифы, это самое опасное в экономике. По количеству коммерческих пусков предприятия Роскомоса не уступили компании SpaceX в прошлом году. В этом году у нас на порядок больше.



- За счет чего?

- За счет OneWeb, например, за счет корейского аппарата и других предложений (космический аппарат Корейского Института Аэрокосмических исследований "CAS500-1" доставили на Байконур в январе - прим.). Нас американцы не пускают на рынок, связанный с американскими операторами - им запрещено заказывать услуги у аппаратов, выведенных российскими ракетами, это чистая дискриминация, махровая. Мы говорим - ок, тогда другой рынок наш, мы туда вас не пустим. И мы не пустим.

- А можете пообещать какой-то прорыв, пусть не освоение Марса, так чтобы это было воспринято без иронии, всерьез?

- Ну какая ирония. Мы готовим лунную миссию, Луна-25, впервые за четыре с половиной десятилетия восстанавливаем лунную программу, сложная и ответственная программа. Вы говорите не Марс... Так полетим на Марс, "ЭкзоМарс" готовится же (совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос» по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе - прим.). Наши европейские коллеги проводят испытание парашютной системы, в сентябре 2022 года миссия должна быть воплощена. Запускаем новый корабль и новую ракету Союз-5. То есть у нас начинается переход на новую ракетно-космическую технику, это важный момент, у нас давно такого не было.

Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

