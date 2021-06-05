«Зеленая энергетика переоценена». Сечин на ПМЭФ-2021 пошел поперек повестки

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 июня, Сечин на отраслевой панели не опроверг необходимость бороться с парниковыми выбросами и защищать планету от загрязнений, но призвал объективно оценивать вклад различных отраслей мировой экономики в общий котел миссии CO2 и указал на очевидное: без нефти Земле всё еще никак, и будет никак еще долгие десятилетия.

По словам Сечина, в 2050 году более половины из заявляемых сейчас технологий будут еще не готовы к внедрению и потребуют дальнейших разработок. Даже к 2070 году человечество еще не сможет пользоваться 30 % тех инноваций, о которых все сейчас говорят как о почти готовых к использованию ради решения климатических проблем.

Более того, чтобы поддерживать хотя бы такие темпы развития зеленых технологий, человечество будет вынуждено инвестировать около 4 трлн долларов в год, то есть около 4 % мирового ВВП. Есть и другие проблемы. К примеру, потребность в литии, основном компоненте современных батарей для электромобилей, в ближайшем будущем вырастет в 40 раз. Это приведет не только к проблеме роста инвестиций в его добычу, но и к будущим огромным затратам по утилизации батарей. Будущий рост цен на редкоземельные металлы обязательно, по мнению главы «Роснефти», сведет на нет сегодняшнюю экономию за счет их использования в батареях. Огромная закредитованность основных производителей зеленой энергии приводит к более высоким тарифам на нее, напомнил Сечин. К примеру, в США потребители из-за этого переплатили за это и за более низкую эффективность альтернативных источников 125 млрд долларов. Еще одной проблемой зеленой энергетики, по словам бизнесмена, является ее куда более низкая надежность. Он привел в пример морозы, ударившие по югу США минувшей зимой. Тогда у ветрогенераторов лопались от холода лопасти, а поля солнечных панелей оказывались занесенными снегом и также выходили из строя. В итоге расходы потребителей резко выросли из-за того, что энергоснабжающим организациям приходилось закупать электричество на традиционных угольных и газовых станций, которые не останавливали работу даже в самые лютые морозы, но из-за дефицита были вынуждены повышать цены.