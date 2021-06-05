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«Зеленая энергетика переоценена». Сечин на ПМЭФ-2021 пошел поперек повестки

Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин в последний день ПМЭФ-2021 выступил с программным докладом, доказывая, что зеленая энергетика не так уж безупречна и всё еще находится в центре активной дискуссии о ее эффективности. Экология была одной из главных тем форума.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 июня, Сечин на отраслевой панели не опроверг необходимость бороться с парниковыми выбросами и защищать планету от загрязнений, но призвал объективно оценивать вклад различных отраслей мировой экономики в общий котел миссии CO2 и указал на очевидное: без нефти Земле всё еще никак, и будет никак еще долгие десятилетия.

По словам Сечина, в 2050 году более половины из заявляемых сейчас технологий будут еще не готовы к внедрению и потребуют дальнейших разработок. Даже к 2070 году человечество еще не сможет пользоваться 30 % тех инноваций, о которых все сейчас говорят как о почти готовых к использованию ради решения климатических проблем.

Более того, чтобы поддерживать хотя бы такие темпы развития зеленых технологий, человечество будет вынуждено инвестировать около 4 трлн долларов в год, то есть около 4 % мирового ВВП. Есть и другие проблемы. К примеру, потребность в литии, основном компоненте современных батарей для электромобилей, в ближайшем будущем вырастет в 40 раз. Это приведет не только к проблеме роста инвестиций в его добычу, но и к будущим огромным затратам по утилизации батарей. Будущий рост цен на редкоземельные металлы обязательно, по мнению главы «Роснефти», сведет на нет сегодняшнюю экономию за счет их использования в батареях.

Огромная закредитованность основных производителей зеленой энергии приводит к более высоким тарифам на нее, напомнил Сечин. К примеру, в США потребители из-за этого переплатили за это и за более низкую эффективность альтернативных источников 125 млрд долларов.

Еще одной проблемой зеленой энергетики, по словам бизнесмена, является ее куда более низкая надежность. Он привел в пример морозы, ударившие по югу США минувшей зимой. Тогда у ветрогенераторов лопались от холода лопасти, а поля солнечных панелей оказывались занесенными снегом и также выходили из строя. В итоге расходы потребителей резко выросли из-за того, что энергоснабжающим организациям приходилось закупать электричество на традиционных угольных и газовых станций, которые не останавливали работу даже в самые лютые морозы, но из-за дефицита были вынуждены повышать цены.

При этом Сечин призвал к отказу от демонизации нефтегазового сектора в разговорах о парниковом эффекте. К примеру, текстильная промышленность за последние годы росла темпами куда большими, и уже достигла оборота в 3 трлн долларов — больше, чем весь нефтегаз. При этом кратный рост оборотов сопровождался ростом парниковых выбросов.

«Вместо призывов к отказу от нефти и переходу только на альтернативные источники надо внедрить более прозрачную оценку», — предложил президент «Роснефти», настаивая на том, что куда более актуальным сейчас является вопрос о переходе на нефть, добываемую более ответcтвенными технологиями, а не отказ от нее.

Сечин традиционно выступает на петербургских форумах со скептическими высказываниями в адрес зеленого дискурса. В 2019 году он говорил о переоцененности Tesla и неспособности электромобилей вытеснить двигатель внутреннего сгорания.

Экологические проблемы и снижение выбросов стали сквозной темой не только всей программы форума в 2021 году, но и выступления президента Владимира Путина на его пленарном заседании. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Alex000
Ценность бензоколонок переоценена не менее.
citywizard
Хайп вокруг зеленых технологий не соответствует действительности - лапша на уши необразованным людям. Даже Европа еще от угля не может отказаться, а электромобили изначально - это полное Г с точки зрения экологии. Важно добывать энергию чистым способом и экономно расходовать, а не просто выносить загрязнение за пределы городов на электростанции и свалки аккумуляторов.
Но решать экологические проблемы необходимо, иначе все сдохнут лет через 50-100. Возможно хайп, который раздувают для глупых людей все-таки приведет к реальным и ощутимым шагам в этом направлении.
kоt-obormot
Ешь ананасы, рябчиков жуй...
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