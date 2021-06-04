"НАТО в опасности". О чем Путин сказал на ПМЭФ и о чем говорить отказался

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Владимир Путин принял участие в Петербургском экономическом форуме. Первая часть выступления напомнила ставшие уже привычными за время пандемии обращения президента к населению: отчет об успехах и раздача вспомогательных мер. Во второй к главе государства подступили с расспросами - да так, что "затюкали". "Фонтанка" рассказывает в виде конспекта.



О восстановлении экономики:



"Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о шести процентах роста".



Экономика просела максимально со времен Второй мировой войны, но достаточно быстро восстанавливается, в том числе благодаря бюджетной политике развивающихся стран. Но восстанавливается неравномерно, и в этом риски.



О распространении вакцин от ковида



"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу – так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе. Либо нет значительной помощи там, где она должна была бы быть, либо – что вообще абсурдно – действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин"

У России четыре вакцины, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах мира, мы единственные помогаем зарубежным партнёрам разворачивать производство. Задержка в регистрации за рубежом связана с борьбой "за деньги со стороны тех, кто производит подобные препараты в других странах и хочет освоить европейский рынок". О темпах вакцинации в России



«Много причин. И от гриппа не все прививаются. Такой общий настрой граждан. Мы не будем никого заставлять".



Путин вспомнил, что в других странах стимулируют вакцинирующихся, "пиво наливают": «Налил пива с колбасой. Ну это можно сделать».

О вакцинации иностранцев



"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране".



Иностранцы и так уже едут сюда за уколом. Помимо тех, для кого это основная цель, надо отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.



О "Северном потоке-2"

"Два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить. Всё". Подан газ на компрессорную станцию «Славянская» и Газпром готов к заполнению "Северного потока-2". «Сто раз сказали, пропаганда дурная забивает головы, - добавил президент. - Маршрут по дну Балтийского моря в ФРГ по количеству километров короче, чем через европейские страны, Украину и Словакию. Короче и дешевле. Здесь нет никаких страновых рисков и не нужно платить деньги за транзит".



О льготной ипотеке



"Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 года – уже совсем скоро... Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно: установим ставку по льготной ипотеке в размере семи процентов, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации – в три миллиона рублей".



Кроме того, специальную ипотечную программу для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок, расширяют: теперь этот ребенок может быть и первенцем, такая семья тоже сможет взять кредит под 6 процентов.

О поддержке бизнеса



"Для компаний этой отрасли (общепита - прим.) предлагаю с будущего года запустить пилотный проект... Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 процентов даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек. Сейчас такой порог – 250 человек".

Предложено несколько мер: помимо экспериментального освобождения от НДС - зонтичное предоставление поручительств со стороны «Корпорации МСП»; возмещение комиссии, если услуги оказаны физлицам; подъем порога выручки и объема сделки, выше которого начинается антимонопольное регулирование (до 800 млн рублей); требование госзаказчикам приобретать 25% услуг у малого и среднего бизнеса.



Об отношениях с США



"Мы никаких санкций не вводим. Мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем... Почему американские партнеры делают, то, что они делают, до сих пор во многом остается загадкой".



Напряженность во многом может диктоваться внутриполитическими процессами в Штатах. Кроме того, Вашингтон не скрывает, что настроен сдерживать развитие России.



О грядущей встрече с Байденом



"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений... Мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем".



Обсуждать будут стратегическую стабильность, международные конфликты, процессы разоружения, борьбу с терроризмом и пандемией, экологию.



Об участии России в поимке основателя Nexta Протасевича



«Нет, конечно. Я видел заявление руководства НАТО, что Россия принимала участие. Я могу сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить... Вы нас затюкали вот этими вопросами. Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пусть делает что хочет, борется с режимом Лукашенко...»



На вопрос о том, посадила бы Россия самолет, летящий из Лондона в Таиланд, если бы там был разыскиваемый в стране человек, ответ прямой: «Не скажу».



О зеленой повестке



"Приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передёргивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять всё начнёт, какие последствия будут для России?"



Россия работает по ряду направлений: снижение выбросов, наращивание лесовосстановления для поглощения парниковых газов, создание нормативной базы для климатических программ.