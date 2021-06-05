Чтобы победить болезнь, Лизе нужна помощь

«Первый приступ эпилепсии у Лизы случился в шесть месяцев. По всему телу пошли судороги. У меня сразу появились тревожные предчувствия: моя старшая дочь с рождения болеет фокальной эпилепсией. Я показала Лизу врачам, и ей поставили точно такой же диагноз, как у сестры: хроническое заболевание головного мозга, которое характеризуется спонтанными приступами.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лизе назначили противосудорожную терапию, но улучшений до сих пор нет. Тяжёлые приступы эпилепсии повторяются раз в месяц. После них дочка в течение недели приходит в норму — она резко теряет вес, долго не ест.



Из-за болезни Лиза развивается с задержкой — не говорит, не может сама одеваться, держать ложку. Временами случаются приступы агрессивного поведения: дочь кричит, плачет, топает ногами.



Необходимо срочно подобрать более эффективное лечение. Но это возможно лишь после проведения генетического обследования. Однако подобное исследование не проводится по полису ОМС, только платно.



Я одна воспитываю троих детей, девочки тяжело больны, сын здоров. Их отец выплачивает минимальные алименты, денег едва хватает на жизнь. Прошу, помогите!» Екатерина Тумкина, Санкт- Петербург.



Елена Серебрякова, генетик Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта (Санкт-Петербург):



«У Лизы фокальная эпилепсия (предположительно, генетической этиологии) с частыми приступами, нарушение поведения с отставанием в психоинтеллектуальном развитии. Показана ДНК-диагностика при помощи полного секвенирования генома ребёнка и родителей (три человека)».

