Чтобы победить болезнь, Лизе нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Лиза Тумкина, 8 лет.
Фокальная эпилепсия.
Требуется генетическое обследование. Не хватает 209 619 руб.
«Первый приступ эпилепсии у Лизы случился в шесть месяцев. По всему телу пошли судороги. У меня сразу появились тревожные предчувствия: моя старшая дочь с рождения болеет фокальной эпилепсией. Я показала Лизу врачам, и ей поставили точно такой же диагноз, как у сестры: хроническое заболевание головного мозга, которое характеризуется спонтанными приступами.
Лизе назначили противосудорожную терапию, но улучшений до сих пор нет. Тяжёлые приступы эпилепсии повторяются раз в месяц. После них дочка в течение недели приходит в норму — она резко теряет вес, долго не ест.
Из-за болезни Лиза развивается с задержкой — не говорит, не может сама одеваться, держать ложку. Временами случаются приступы агрессивного поведения: дочь кричит, плачет, топает ногами.
Необходимо срочно подобрать более эффективное лечение. Но это возможно лишь после проведения генетического обследования. Однако подобное исследование не проводится по полису ОМС, только платно.
Я одна воспитываю троих детей, девочки тяжело больны, сын здоров. Их отец выплачивает минимальные алименты, денег едва хватает на жизнь. Прошу, помогите!» Екатерина Тумкина, Санкт- Петербург.
Елена Серебрякова, генетик Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени
«У Лизы фокальная эпилепсия (предположительно, генетической этиологии) с частыми приступами, нарушение поведения с отставанием в психоинтеллектуальном развитии. Показана ДНК-диагностика при помощи полного секвенирования генома ребёнка и родителей (три человека)».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».