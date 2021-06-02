Мутко рассказал, кто претендует на редевелопмент зданий завода «Ливиз» на Синопской набережной в Петербурге

«В рамках ПМЭФ мы проработаем с руководством Санкт-Петербурга вопросы об изменениях в правила землепользования и застройки и генплан города, о сокращении санитарно-защитной зоны вокруг расположенной рядом ТЭЦ, а также о смене вида разрешенного использования», — цитирует Мутко РИА Новости.

Перспективы площадки, по его словам, обсуждались с представителями японского бюро Nikken Sekkei, инвестиционной корпорации Дубая и самарской корпорации «Кошелев». Промышленные здания могут быть реконструированы под многофункциональный центр.

«Дом.РФ» ведет переговоры с иностранными и российскими инвесторами о развитии площадки завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56–58, в Петербурге. Об этом 2 июня сообщил директор госкомпании Виталий Мутко.

По его мнению, это позволит реализовать здесь проекты «многофункционального комплекса со спортивной и торгово-развлекательной функциями». «Мы пригласили иногородних и иностранных инвесторов оценить потенциал развития этой площадки и предложить концепцию редевелопмента, подходящую как для города, так и для горожан», — добавил он.



Сейчас на сайте «Дом.РФ» имущественный комплекс из 13 зданий и участка на Синопской набережной планируют выставить на аукцион во втором квартале 2021 года. Мутко уточнил, что торги пройдут в середине июня.



Ранее компания уже два раза выставляла площадку на торги, но она так и не обрела покупателя.



Ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне — Синопской) набережной появился в 1897 году. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производственные мощности предприятия были перенесены из центра города в Красное Село.



В 2008 году арбитражный суд зарегистрировал заявление о несостоятельности «Ливиза», в 2012-м компания была признана банкротом. Кредиторы заключили мировое соглашение, но оно было отменено, и дело о банкротстве завода продолжилось. Через три года после этого суд признал Александра Сабадаша виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам заключения. После того как он оказался в колонии, он потерял контроль над «Ливизом».

