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Каршеринг смял лобовое и крышу о дорожный знак в Кронштадте

Второе за утро ДТП с каршерингом и препятствием произошло 2 июня в Петербурге, на этот раз в Кронштадтском районе. Машине досталось сильно.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Судя по фото, каршеринговый Volkswagen снес дорожный знак «Главная дорога». Машине при этом вмяло лобовое стекло в салон, смяло крышу «домиком» и оторвало передний бампер.

На месте работают инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается.

Ранее утром на проспекте Обуховской Обороны каршеринговый Hyundai Solaris врезался в опору путепровода на развязке КАД. Там автомобилю досталось не так сильно, как в Кронштадте.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда, всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди.

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Комментарии (5)

sench99
P.S. некоторые права имеют 10-15 лет, а за руль садятся раз в год..Из за этого наверное ДТП, и из за простого неумения водить машину.
sench99
Как я могу поручиться за остальных? Они и на своих машинах многие ездят, как слон в посудной лавке..Упор идет на то, чтокаршеринг надо запрещать..Зачем? Я все равно пройду у них отбор..Я езжу аккуратно, не бью, не ломаю, отношусь как к своей машине, в ямы не влетаю, притормаживаю..А вот при проверке на регистрацию в сервисах, на штрафы бы проверял..Куча штрафов-отказ в регистрации..Это было б правильно.
sench99
Слушайте, я 2 года езжу на трех каршерингах, скорость не превышаю, правила соблюдаю, рейтинг хороший..И почти 30 лет за рулём и своей машины..Последний штраф получил в 2008-м году за непристегнутого друга, не заметил..Что гнать на очень приличный сервис? Если твоя участь ездить на троллейбусе-езди, если не можешь вести себя за рулём..
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