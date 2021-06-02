Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Судя по фото, каршеринговый Volkswagen снес дорожный знак «Главная дорога». Машине при этом вмяло лобовое стекло в салон, смяло крышу «домиком» и оторвало передний бампер.
На месте работают инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается.
Ранее утром на проспекте Обуховской Обороны каршеринговый Hyundai Solaris врезался в опору путепровода на развязке КАД. Там автомобилю досталось не так сильно, как в Кронштадте.