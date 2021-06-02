Утро 2 июня в Петербурге, как это часто бывает, начинается с аварий с участием арендованных автомобилей.



На проспекте Обуховской Обороны, 271, в опору путепровода на развязке КАД врезался каршеринговый «Хёндэ Солярис», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, в 7:30 утра у машины ещё горели фары.

