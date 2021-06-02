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Каршеринг в Петербурге оставили подпирать КАД

Утро 2 июня в Петербурге, как это часто бывает, начинается с аварий с участием арендованных автомобилей.

На проспекте Обуховской Обороны, 271, в опору путепровода на развязке КАД врезался каршеринговый «Хёндэ Солярис», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, в 7:30 утра у машины ещё горели фары.

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Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда, всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди.

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Комментарии (6)

Karl111
Алло, Фонтанка! второй день это чушь про 150 дтп по России за 3 месяца пишите
Софокл Аристархович
150 ДТП - по России?! Статисты Штаба в МВД отчетам ГИБДД не верят, либо "Главного" расстраивать не хотят? Единственная ошибка может быть только в одном - забыли первую цифру написать, а в конце числа как минимум еще один "0" поставить.
Каршеринг - ЗЛО!!! (но некоторые этого не видят)
Жора__
каршеринг - зло на дорогах!
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