Утро 2 июня в Петербурге, как это часто бывает, начинается с аварий с участием арендованных автомобилей.
На проспекте Обуховской Обороны, 271, в опору путепровода на развязке КАД врезался каршеринговый «Хёндэ Солярис», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, в 7:30 утра у машины ещё горели фары.
Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано