FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
10
Печать

Больше 1000 ДТП с каршерингами произошло в Петербурге за 4 месяца. Сотни водителей арендных машин попались пьяными

ГИБДД Петербурга подсчитала число ДТП с каршеринговыми автомобилями в 2021 году

В Госавтоинспекции подсчитали количество дорожных аварий с участием каршеринговых автомобилей, произошедших в Петербурге за первые четыре месяца 2021 года. В половине из них были виноваты водители арендных машин.

Как рассказал на пресс-конференции по безопасности дорожного движения при управлении арендованным транспортом 25 мая старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Павел Кузнецов, с января по апрель включительно в Петербурге было зафиксировано 1178 ДТП с участием каршеринговых машин. Из них 556 аварий произошли по вине водителей каршерингов. В 23 ДТП пострадали люди, еще 1155 аварий обошлись без пострадавших.

По словам Кузнецова, высокая аварийность связана в первую очередь с низкой культурой вождения у тех, кто берет прокатные автомобили, считая: «Это не мое транспортное средство, мне его не жалко, еду как хочу на нем, не задумываюсь о том, что мне надо его ремонтировать, тратить на бензин деньги, ездить как-то аккуратно». Имеют место невнимательность и небольшой водительский стаж у пользователей каршеринга.

Еще одним существенным фактором является использование чужих аккаунтов, которые продают через мессенджеры за небольшие суммы. «Это проблема известная, МВД с ней борется, но к сожалению, на один закрытый телеграм-канал открывается на следующий день 10 новых», — отметил Кузнецов.

За 4 месяца в Петербурге за использование чужого аккаунта задержали 55 водителей каршеринга. Проблема с этим, по словам Кузнецова, еще и в том, что выявить такое нарушение можно лишь в случае ДТП, поскольку в ПДД не предусмотрено, что сотрудник полиции, остановив водителя, может зайти в чужой телефон и проверить, ему принадлежит используемый аккаунт или нет. Кроме того, каршеринговые фирмы часто не хотят писать заявления об угоне, хотя фактически это именно он. Компаниям проще по договору получить деньги с водителя, чем заявлять официально.

Также с января по апрель в Петербурге сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей каршерингов 678 дел об административных правонарушениях. Из них 248 дел — по статье 12.8 КоАП РФ, то есть за пьяное вождение. Еще 109 водителей отказались пройти медосвидетельствование. Кроме того, было возбуждено 19 уголовных дел по статье 264 УК РФ за повторную езду в состоянии опьянения и ДТП.

Среди других распространенных нарушений, допускаемых водителями каршеринговых машин: выезд на встречную полосу и непропуск пешеходов. А с недавних пор в их числе еще и перевозка детей без использования детских автокресел: за 4 месяца таких случаев зафиксировали 171.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (10)

Екатерина Иванова
Поразительно, насколько прибыль дороже жизней людей.
Holden_C
Если целенаправленно ловить каршеринг, то и цифры будут правильными. Можно полную статистику по ДТП за этот период дать? Какой будет в них процент каршеринга? А таксистов? А среди таксистов, например, гостей нашего замечательного города? Если взять тяжелые ДТП со смертельными исходами, кто будет виновниками - каршеринг или дядечки 60+ на больших внедорожниках? Что там с ужесточением наказания за нарушение ПДД? Проходят ли водители с чужими аккаунтами по делам о подделке документов, если да - то по какой части и с каким наказанием?
Каршеринги тоже не паиньки - алкозамок и видеонаблюдение поставить не суперсложная задача. Тем более что, например, Делимобиль иногда запрашивает в приложении снять видео с фронталки, чтобы удостовериться, что человек тот же самый за рулем.
Агроном аэродрома
"Больше 1000 ДТП с каршерингами за 4 месяца" - т.е. как за полдня всех аварий? Отдел пропаганды ГИБДД знает толк в манипулировании цифрами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний