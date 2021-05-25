Больше 1000 ДТП с каршерингами произошло в Петербурге за 4 месяца. Сотни водителей арендных машин попались пьяными

По словам Кузнецова, высокая аварийность связана в первую очередь с низкой культурой вождения у тех, кто берет прокатные автомобили, считая: «Это не мое транспортное средство, мне его не жалко, еду как хочу на нем, не задумываюсь о том, что мне надо его ремонтировать, тратить на бензин деньги, ездить как-то аккуратно». Имеют место невнимательность и небольшой водительский стаж у пользователей каршеринга.

Как рассказал на пресс-конференции по безопасности дорожного движения при управлении арендованным транспортом 25 мая старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Павел Кузнецов, с января по апрель включительно в Петербурге было зафиксировано 1178 ДТП с участием каршеринговых машин. Из них 556 аварий произошли по вине водителей каршерингов. В 23 ДТП пострадали люди, еще 1155 аварий обошлись без пострадавших.

Еще одним существенным фактором является использование чужих аккаунтов, которые продают через мессенджеры за небольшие суммы. «Это проблема известная, МВД с ней борется, но к сожалению, на один закрытый телеграм-канал открывается на следующий день 10 новых», — отметил Кузнецов.

За 4 месяца в Петербурге за использование чужого аккаунта задержали 55 водителей каршеринга. Проблема с этим, по словам Кузнецова, еще и в том, что выявить такое нарушение можно лишь в случае ДТП, поскольку в ПДД не предусмотрено, что сотрудник полиции, остановив водителя, может зайти в чужой телефон и проверить, ему принадлежит используемый аккаунт или нет. Кроме того, каршеринговые фирмы часто не хотят писать заявления об угоне, хотя фактически это именно он. Компаниям проще по договору получить деньги с водителя, чем заявлять официально.

Также с января по апрель в Петербурге сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей каршерингов 678 дел об административных правонарушениях. Из них 248 дел — по статье 12.8 КоАП РФ, то есть за пьяное вождение. Еще 109 водителей отказались пройти медосвидетельствование. Кроме того, было возбуждено 19 уголовных дел по статье 264 УК РФ за повторную езду в состоянии опьянения и ДТП.