Автобизнес требует отодвинуть от себя застройку в Парголово. Девелопер утверждает, что от соседа не пахнет

По информации наших коллег с 47news, генеральный директор автопромышленного предприятия «Сотранс» Евгений Соболев обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с убедительной просьбой не допустить проект планировки кварталов в Парголово. Здесь компания «Абсолют» намеревается построить жилой комплекс, причём вплотную к транспортному предприятию. Согласно заявлению, поданному в надзорную инстанцию, санитарно-защитная зона между соседями, по мнению девелопера, составляет ноль метров. С этим категорически не согласен бизнесмен.

— Мы занимаемся обслуживанием больших автомобилей и автобусов. Сами понимаете, машины коптят двигателями, гарь, определённый шум. Плюс воздействие, не ощутимое внешне, которое замерить можно только приборами. Официально всё это относит нас к четвёртому классу опасности, что автоматически означает наличие санитарной зоны в сто метров, — рассказал 47news Евгений Соболев.



С учётом того, что сейчас разрабатывается проект планировки территории, предприниматель просит прокуратуру не допустить утверждения этого документа. По его мнению, экспертные заключения, легшие в основу процедуры, — подложные.



О том, во сколько сотен миллионов рублей выльется соблюдение санитарной зоны для строительной компании, и почему дело может дойти до графологической экспертизы, читайте в материале 47news «Сколько стоит девелоперу в Петербурге не договориться по санитарной зоне».

