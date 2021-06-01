Любители погонять в Петербурге за месяц попались на камеры почти 450 тысяч раз. Других нарушений не насчитали и 20 тысяч

Комплексы фотовидеофиксации в мае 2021 года зафиксировали в Петербурге более 460 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 70 тысяч нарушений больше, чем было в апреле. При этом более 95 % от общего числа составили случаи превышения скорости.



Как сообщает 1 июня пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, за месяц камеры зафиксировали на петербургских дорогах 443 тысячи нарушений скоростного режима. На прочие нарушения пришлось в общей сложности около 17 тысяч случаев, и даже самое частое из них — неправильная парковка — не насчитало и 10 тысяч случаев. Комплексы зафиксировали 9 тысяч нарушений требований остановки или стоянки. Третьим по популярности, как и в апреле, оказалось движение грузовиков далее второй полосы, на него пришлось 6 тысяч случаев — вдвое больше, чем месяцем ранее.