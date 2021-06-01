Любители погонять в Петербурге за месяц попались на камеры почти 450 тысяч раз. Других нарушений не насчитали и 20 тысяч

Комплексы фотовидеофиксации в мае 2021 года зафиксировали в Петербурге более 460 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 70 тысяч нарушений больше, чем было в апреле. При этом более
Как сообщает 1 июня пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, за месяц камеры зафиксировали на петербургских дорогах 443 тысячи нарушений скоростного режима. На прочие нарушения пришлось в общей сложности около 17 тысяч случаев, и даже самое частое из них — неправильная парковка — не насчитало и 10 тысяч случаев. Комплексы зафиксировали 9 тысяч нарушений требований остановки или стоянки. Третьим по популярности, как и в апреле, оказалось движение грузовиков далее второй полосы, на него пришлось 6 тысяч случаев — вдвое больше, чем месяцем ранее.
Всего же с начала 2021 года дорожные комплексы зафиксировали порядка 1,5 миллиона нарушений правил дорожного движения.
В этом году практически во всех районах Петербурга появится 240 новых стационарных комплексов, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима более чем по 170 аварийно-опасным адресам. Еще 40 перекрестков оборудуют комплексами, фиксирующими различные нарушения правил проезда перекрестка. Также в Петербурге начали работать 20 новых передвижных комплексов, за первые две недели они зафиксировали более 50 тысяч нарушений. В ближайшее время количество таких камер увеличат до 40.