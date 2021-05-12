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Таксист с подельником избили водителя «Паркона» возле Пулково и отобрали камеру для фиксации нарушений парковки

Камеры зафиксировали в Петербурге почти 400 тысяч нарушений ПДД за апрель

За апрель 2021 года водители в Петербурге нарушили ПДД под камерами почти 400 тысяч раз. Некоторые недолюбливают комплексы фотовидеофиксации настолько, что идут на вандализм и даже нападение. У аэропорта Пулково, например, досталось водителю «Паркона».

Как сообщает 12 апреля пресс-служба комитета по информатизации и связи, 10 мая возле аэропорта Пулково двое неизвестных напали на водителя автомобиля с комплексом «Паркон-А», фиксирующим нарушения парковки. Злоумышленники избили мужчину и похитили оборудование фотовидеофиксации, являющееся городской собственностью. По камерам наблюдения к полудню 11 мая полицейские установили личности обоих нападавших, и одного из них задержали. По предварительной информации, им оказался водитель такси. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и возмещении причиненного материального ущерба. Второго нападавшего ищут.

В течение апреля комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 390 тысяч нарушений ПДД. Из них 97 % (более 380 тысяч) — это превышение скорости. На втором месте по частоте как раз оказались нарушения требований остановки и стоянки, их было зафиксировано 5 тысяч. В феврале, например, вторую строчку антирейтинга занимал проезд на красный, а парковочные нарушения были третьи по популярности. В апреле же третью строчку заняли водители грузовиков: за месяц камеры зафиксировали 3 тысячи случаев, когда они двигались далее второй полосы. Всего же с начала года дорожные комплексы зафиксировали в Петербурге более 1 миллиона нарушений ПДД.

Сейчас в городе работают более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД. В 2021 году добавят еще 240 стационарных комплексов более чем по 170 аварийно-опасным адресам. Помимо превышения скорости, они будут фиксировать выезды на «встречку», разворот не в том месте, пересечение сплошных, поворот не с того ряда, нарушения на пешеходном переходе и выезд на выделенную полосу.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра, портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и сайте ГИБДД РФ.

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Комментарии (18)

ПТСЖ
Вместо того чтобы сделать адекватный ценник на парковке в эропорту, делают космический ценник. Водятлы стоят на подъезде к эропорту, никому не мешают, чтобы в этом месте парковку запрещать, кроме того, что бизнес на платной парковке не идёт. И парконы тут как тут.
bazafaka
Полицаи насаждают ордгунг. Местное население сопротивляется и уходит в подполье.
Zorkiy
Мало дали,пособнику фашистов..
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