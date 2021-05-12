Таксист с подельником избили водителя «Паркона» возле Пулково и отобрали камеру для фиксации нарушений парковки

Как сообщает 12 апреля пресс-служба комитета по информатизации и связи, 10 мая возле аэропорта Пулково двое неизвестных напали на водителя автомобиля с комплексом «Паркон-А», фиксирующим нарушения парковки. Злоумышленники избили мужчину и похитили оборудование фотовидеофиксации, являющееся городской собственностью. По камерам наблюдения к полудню 11 мая полицейские установили личности обоих нападавших, и одного из них задержали. По предварительной информации, им оказался водитель такси. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и возмещении причиненного материального ущерба. Второго нападавшего ищут.

В течение апреля комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 390 тысяч нарушений ПДД. Из них 97 % (более 380 тысяч) — это превышение скорости. На втором месте по частоте как раз оказались нарушения требований остановки и стоянки, их было зафиксировано 5 тысяч. В феврале, например, вторую строчку антирейтинга занимал проезд на красный, а парковочные нарушения были третьи по популярности. В апреле же третью строчку заняли водители грузовиков: за месяц камеры зафиксировали 3 тысячи случаев, когда они двигались далее второй полосы. Всего же с начала года дорожные комплексы зафиксировали в Петербурге более 1 миллиона нарушений ПДД.

Сейчас в городе работают более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД. В 2021 году добавят еще 240 стационарных комплексов более чем по 170 аварийно-опасным адресам. Помимо превышения скорости, они будут фиксировать выезды на «встречку», разворот не в том месте, пересечение сплошных, поворот не с того ряда, нарушения на пешеходном переходе и выезд на выделенную полосу.