Новые передвижные камеры за первые недели работы зафиксировали больше 50 тысяч нарушений ПДД в Петербурге

Два десятка передвижных камер за несколько недель зафиксировали на дорогах Петербурга десятки тысяч нарушений ПДД. Работают они на аварийно опасных участках во всех районах города и фиксируют превышение скорости.



Как сообщает 28 мая пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга, за первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 50 тысяч нарушений ПДД на дорогах города. Сейчас в Петербурге работает 20 таких комплексов, но в ближайшее время их количество увеличат до 40. Управляет ими Городской мониторинговый центр.