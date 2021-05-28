Новые передвижные камеры за первые недели работы зафиксировали больше 50 тысяч нарушений ПДД в Петербурге

Два десятка передвижных камер за несколько недель зафиксировали на дорогах Петербурга десятки тысяч нарушений ПДД. Работают они на аварийно опасных участках во всех районах города и фиксируют превышение скорости.
Как сообщает 28 мая пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга, за первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 50 тысяч нарушений ПДД на дорогах города. Сейчас в Петербурге работает 20 таких комплексов, но в ближайшее время их количество увеличат до 40. Управляет ими Городской мониторинговый центр.
Для работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений в черте города не нужно ставить предупреждающие знаки, такой знак теперь должен стоять лишь на въезде в населенный пункт. Места дислокации комплексов УГИБДД по Петербургу и Ленобласти согласовывает каждую неделю, а адреса их работы публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.
По данным ГИБДД, в апреле 2021 года в Петербурге произошло 365 ДТП с пострадавшими. В них погибли 7 человек, еще 409 были ранены. При этом подавляющее большинство аварий — более 80% — произошли из-за нарушений ПДД водителями.