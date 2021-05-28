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Новые передвижные камеры за первые недели работы зафиксировали больше 50 тысяч нарушений ПДД в Петербурге

Новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД

Два десятка передвижных камер за несколько недель зафиксировали на дорогах Петербурга десятки тысяч нарушений ПДД. Работают они на аварийно опасных участках во всех районах города и фиксируют превышение скорости.

Как сообщает 28 мая пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга, за первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 50 тысяч нарушений ПДД на дорогах города. Сейчас в Петербурге работает 20 таких комплексов, но в ближайшее время их количество увеличат до 40. Управляет ими Городской мониторинговый центр.

Для работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений в черте города не нужно ставить предупреждающие знаки, такой знак теперь должен стоять лишь на въезде в населенный пункт. Места дислокации комплексов УГИБДД по Петербургу и Ленобласти согласовывает каждую неделю, а адреса их работы публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

По данным ГИБДД, в апреле 2021 года в Петербурге произошло 365 ДТП с пострадавшими. В них погибли 7 человек, еще 409 были ранены. При этом подавляющее большинство аварий — более 80% — произошли из-за нарушений ПДД водителями.

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Комментарии (16)

antipov88
Натыкали каждые 500 метров на прямых участках где ни пешеходных переходов нихрена нет. Просто промзоны вдоль гаражных кооперативов. Чисто ради нарубки бабла. Никакой безопасности это не принесет. Все будут просто гонять по соседним улицам вдоль домов, вот и все.
Киргуду
Ага, на "аварийно опасных участках".
Помнится, периодически стояла такая на Дороге Жизни на выезде со Всеволожска к Питеру. Уже далеко за жилой зоной, но формально еще в черте города. Знаков "80" тогда там еще не было.
Сильно там аварийно-опасный участок, если присутствует даже силовой разделительный барьер между направлениями?
doorbal_
А почему перед этими передвижными собирателями штрафов не устанавливаются знаки контроля скорости?
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