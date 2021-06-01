Пожарным десантникам в Тюменской области пришлось спасаться от огня в реке. Лесной пожар полностью уничтожил их лагерь. Один из пожарных запечатлел последствия на видео.
Как сообщает портал 72.RU, тюменских пожарных десантников сбросили с самолета тушить лес в Вагайском районе области. Мужчины разбили лагерь вблизи поселка Комсомольский, но огонь стал приближаться. Один из пожарных заснял на видео, как на них наступает огонь. Поначалу мужчины окапывались, чтобы защититься, но когда огонь подошел вплотную, пришлось отступать. Они спустились к реке и просидели в воде, пока опасность не миновала.
«Живые остались. Две минуты назад чуть не сдохли», — смеются пожарные на опубликованном в TikTok видео. На кадрах видно и последствия пожара: от палаточного лагеря осталось лишь пепелище. Палатки, лопаты и другое оборудование сгорели. Из людей никто не пострадал. Неунывающие пожарные успевают шутить, предлагая друг другу запечённую морковку.
С лесными пожарами в Тюменской области борются с середины апреля. Серьезность ситуации стала понятна не сразу. В середине мая в регион приехал помощник генпрокурора России Сергей Зайцев и остался недоволен действиями местных властей. Не обошлось и без пострадавших: под Тюменью серьезные ожоги получил 58-летний, который работал на тушении пожара и опахивал горящий лес, его трактор сгорел полностью.