Пожарным десантникам в Тюменской области пришлось спасаться от огня в реке. Лесной пожар полностью уничтожил их лагерь. Один из пожарных запечатлел последствия на видео.

Как сообщает портал 72.RU, тюменских пожарных десантников сбросили с самолета тушить лес в Вагайском районе области. Мужчины разбили лагерь вблизи поселка Комсомольский, но огонь стал приближаться. Один из пожарных заснял на видео, как на них наступает огонь. Поначалу мужчины окапывались, чтобы защититься, но когда огонь подошел вплотную, пришлось отступать. Они спустились к реке и просидели в воде, пока опасность не миновала.