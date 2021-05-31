FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

СПбГУ запустил виртуальный тур по своему Минералогическому музею

Санкт-Петербургский государственный университет запустил виртуальный тур по Минералогическому музею в здании Двенадцати коллегий. Об этом 31 мая сообщается в группе СПбГУ «ВКонтакте».

На странице проекта пользователь может «осмотреть» витрины в трёх комнатах и изучить содержимое шкафов, нажимая на значки с изображением камеры. На экране возникают фотографии с краткими справками — их можно листать, как слайды.

Фото: скриншот с сайта https://spbu.ru/
ПоделитьсяПоделиться

В музее хранится коллекция минералов Дмитрия Менделеева. На виртуальном туре посетитель видит образец аргиродита из серебросодержащей руды. В 1886 году при анализе именно этого минерала немецкий химик Клеменс Винклер открыл новый, предсказанный Менделеевым элемент, и назвал его «германий». В благодарность кусок аргиродита отправил российскому коллеге. В музее экспонат называют «великой исторической ценностью».

Среди 30 тысяч образцов есть и метеориты. Коллекция, в которую входят больше 75 осколков, расположена в профессорском кабинете. На фотографиях показаны железные метеориты, например никелево-железный Гибеон, найденный в Намибии в 1838 году, а также железокаменные. Метеорит Бородино, относящийся к этой группе, упал 5 сентября 1812 года недалеко от одноимённого села в Московской губернии.

Каждый экспонат в коллекции подробно описан, указаны вес, размер и место, откуда минерал привезли. Например, сросшиеся кристаллы драгоценного нежно-розового родохрозита, который также называют «розой инков», — родом из Румынии, а фиолетовый чароит был найден в Мурунском массиве в Якутии.

ПоделитьсяПоделиться

Виртуальный тур по музею возможно пройти как с компьютера, так и со смартфона.

Университет не первый раз запускает виртуальные экскурсии: в 2020 году для осмотра стал доступен особняк Кельха, построенный в XVIII веке.

Фото: скриншот с сайта https://spbu.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний