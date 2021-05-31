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Санкт-Петербургский государственный университет запустил виртуальный тур по Минералогическому музею в здании Двенадцати коллегий. Об этом 31 мая сообщается в группе СПбГУ «ВКонтакте».

В музее хранится коллекция минералов Дмитрия Менделеева. На виртуальном туре посетитель видит образец аргиродита из серебросодержащей руды. В 1886 году при анализе именно этого минерала немецкий химик Клеменс Винклер открыл новый, предсказанный Менделеевым элемент, и назвал его «германий». В благодарность кусок аргиродита отправил российскому коллеге. В музее экспонат называют «великой исторической ценностью».

Среди 30 тысяч образцов есть и метеориты. Коллекция, в которую входят больше 75 осколков, расположена в профессорском кабинете. На фотографиях показаны железные метеориты, например никелево-железный Гибеон, найденный в Намибии в 1838 году, а также железокаменные. Метеорит Бородино, относящийся к этой группе, упал 5 сентября 1812 года недалеко от одноимённого села в Московской губернии.



Каждый экспонат в коллекции подробно описан, указаны вес, размер и место, откуда минерал привезли. Например, сросшиеся кристаллы драгоценного нежно-розового родохрозита, который также называют «розой инков», — родом из Румынии, а фиолетовый чароит был найден в Мурунском массиве в Якутии.