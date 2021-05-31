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Крупнейший производитель продуктов питания признал большую часть своей продукции нездоровой

Nestle признала большую часть своих продуктов нездоровыми

Nestle, швейцарский производитель питания, в том числе детского, в презентации для своих топ-менеджеров признал, что 60% его продуктов не соответствуют нормам здорового питания. Как пишет 31 мая Financial Times, производитель подчеркнул, что несколько линеек его продукции никогда не будут соответствовать этим нормам.

В презентации компания сообщила, что лишь около 37% товаров, которые она производит, без учёта кормов для животных и лечебного питания для детей, смогли добиться 3,5 балла из 5 в австралийском индексе здорового питания. Около 70% от всего портфеля продукции не показали даже такие результаты. Абсолютное большинство напитков, кроме кофе, 99% кондитерской продукции и мороженого не смогли получить и 3,5 балла.

К здоровым продуктам в линейке производителя отнесли воду и молочные продукты. Среди примеров вредной продукции Nestle приводят пиццу Digorno и Hot Pockers. В них обнаружили слишком большое содержание натрия.

Швейцарский продуктовый конгломерат владеет несколькими широко известными в России торговыми марками: KitKat, Nestea, Maggi, Nesquik и линейкой растворимого кофе Nesсafe.

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Комментарии (3)

Cashmare
таки они хотят мне сказать, что ихнее растворимое нескафе классик, это таки здоровое кофе? да оно даже на мужской род не тянет ))
Ruth D. Armstead
Чорт!!! Тока седня заточил Киткат..
Надо к врачу сходить
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