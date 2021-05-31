Крупнейший производитель продуктов питания признал большую часть своей продукции нездоровой

Nestle, швейцарский производитель питания, в том числе детского, в презентации для своих топ-менеджеров признал, что 60% его продуктов не соответствуют нормам здорового питания. Как пишет 31 мая Financial Times, производитель подчеркнул, что несколько линеек его продукции никогда не будут соответствовать этим нормам.



В презентации компания сообщила, что лишь около 37% товаров, которые она производит, без учёта кормов для животных и лечебного питания для детей, смогли добиться 3,5 балла из 5 в австралийском индексе здорового питания. Около 70% от всего портфеля продукции не показали даже такие результаты. Абсолютное большинство напитков, кроме кофе, 99% кондитерской продукции и мороженого не смогли получить и 3,5 балла.

