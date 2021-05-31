Инспекторы ГИБДД с погоней ловили нарушителя на автомобиле в Центральном районе Петербурга вечером 30 мая. Недолгую погоню засняли на видео камеры наблюдения.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около половины одиннадцатого часа вечера. Работавшие вблизи моста Александра Невского инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню, которая оказалась недолгой: метров через 500 автомобиль протаранил забор у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны.
По информации «Дорожного инспектора», металлическое ограждение проезжей части, в которое врезался «Дэу», прошло буквально в сантиметрах от головы водителя — еще немного, и могло прошить насквозь, а так тот отделался слегка окровавленным лицом.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Нексии» был пьян. В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав»).