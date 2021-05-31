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Актёр, известный по роли Тарзана, погиб в авиакатастрофе

Джозеф Лара из «Тарзана. История приключений» умер в 58 лет

Американский актёр Джозеф Лара, сыгравший главную роль в фильме «Тарзан на Манхэттене» (1989) и сериале «Тарзан. История приключений» (1996–1997), погиб в авиакатастрофе. Как пишет Chicago Tribune, на борту джета Cessna C501, который упал в озеро Перси Прист недалеко от Нэшвилла в штате Теннесси, были семь человек. Из них не выжил никто.

Фото: кадр из видео с сайта YouTube
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Вместе с Ларой в самолёте была его жена Гвен Шамблин Лара — известный диетолог и публицист.

В федеральном управлении гражданской авиации США выяснили, что никто в джете не имел права им управлять. Лицензия 58-летнего актёра оказалась просрочена. Об этом пишет Tenessian.

Кроме фильма и сериала о Тарзане, Джозеф Лара снимался в «Спасателях Малибу» и «Конане».

Фото: кадр из видео с сайта YouTube

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Комментарии (2)

AVasil
Прочитал заголовок, и подумал, что речь о Вайсмюллере.
bluxer
Главное, Рокко жив-здоров (игравший Тарзана "для взрослых").
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