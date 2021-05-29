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Бывший парень Миланы Тюльпановой ответил на вопрос, зачем он ее избил

Бывший молодой человек писательницы и бизнесвумен Миланы Тюльпановой прокомментировал обвинения в её избиении. Под последним постом мужчины в инстаграме одна из пользовательниц соцсети спросила его, зачем он побил девушку.

Фото: Скриншот/ instagram.com
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«Вы что, не видите нарисованные синяки?», - ответил ей Евгений.

Ранее Милана Тюльпанова рассказала, что экс-бойфренд по имени Евгений избил ее и она едет снимать побои.

Фото: instagram.com/stories/milana_tulpanova
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А своём инстаграме она опубликовала видео, на котором мужчина, по ее словам, «агрессировал и пытался схватить» ее. Однако, на видео Евгений ни разу не касается её. Кроме того, она показала синяк на щеке, который почему-то меняет свое положение на лице у девушки.

Фото: Скриншот/ instagram.com
Фото: instagram.com/stories/milana_tulpanova

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Комментарии (4)

мухомор
Блуждающие синяки у кокаинщицы тоже мне новость
bluxer
- ты за что задержанных избил?
- за дело.
kоt - obormot
Так она не только талантливая писательница, а еще и непревзойденный художник. Талант достойный участия в "А ну-ка девушки".
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