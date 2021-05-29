Бывший молодой человек писательницы и бизнесвумен Миланы Тюльпановой прокомментировал обвинения в её избиении. Под последним постом мужчины в инстаграме одна из пользовательниц соцсети спросила его, зачем он побил девушку.
«Вы что, не видите нарисованные синяки?», - ответил ей Евгений.
Ранее Милана Тюльпанова рассказала, что экс-бойфренд по имени Евгений избил ее и она едет снимать побои.
А своём инстаграме она опубликовала видео, на котором мужчина, по ее словам, «агрессировал и пытался схватить» ее. Однако, на видео Евгений ни разу не касается её. Кроме того, она показала синяк на щеке, который почему-то меняет свое положение на лице у девушки.