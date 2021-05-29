Миллиардера Берсона с заседания суда о мере пресечения в Петербурге увезла скорая

Заседание суда, где должны были определить меру пресечения миллиардеру и бывшему совладельцу «Адаманта» Борису Берсону, пришлось перенести — обвиняемому стало плохо в зале суда. Об этом 29 мая заявила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Рассмотрение ходатайства отложено, так как в процессе Берсон почувствовал себя нехорошо, ему была вызвана скорая медицинская помощь, которая его увезла», — сообщили в Октябрьском районном суде.
Как уточнили в пресс-службе судов «Фонтанке», заседание перенесено на 2 июня.
Накануне Берсону было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1. УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Речь идёт о доме 23А на Университетской набережной, собственником квартир и нежилых помещений в котором является обвиняемый. Здание — дом Алексея Черкасского (Риттера) — является выявленным объектом культурного наследия. «Берсон не исполнял обязательства по сохранению обстановки в здании, не обеспечивал консервацию проемов дома с целью исключения доступа посторонних лиц, вследствие чего в здании были неоднократно зафиксированы пожары, а также поврежден фасад дома», — говорится в сообщении суда. Вину бизнесмен не признаёт.
Ранее, как сообщала «Фонтанка», в офис ЗАО «Адамант» в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ»), пришли следователи в поисках документов на горевший дом. Пожар произошёл в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в начале июня 2019 года.
В СК заявляли о том, что все помещения здания захламлены мусором, а с 2016-го он неоднократно загорался, поскольку место облюбовали лица без определенного места жительства. Суд по жалобам КГИОП в 2019 и 2020 годах дважды привлекал собственника к административной ответственности в виде штрафа из-за ухудшения состояния дома.