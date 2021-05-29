Миллиардера Берсона с заседания суда о мере пресечения в Петербурге увезла скорая

Заседание суда, где должны были определить меру пресечения миллиардеру и бывшему совладельцу «Адаманта» Борису Берсону, пришлось перенести — обвиняемому стало плохо в зале суда. Об этом 29 мая заявила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Рассмотрение ходатайства отложено, так как в процессе Берсон почувствовал себя нехорошо, ему была вызвана скорая медицинская помощь, которая его увезла», — сообщили в Октябрьском районном суде.

Как уточнили в пресс-службе судов «Фонтанке», заседание перенесено на 2 июня.