FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Миллиардера Берсона с заседания суда о мере пресечения в Петербурге увезла скорая

Заседание суда, где должны были определить меру пресечения миллиардеру и бывшему совладельцу «Адаманта» Борису Берсону, пришлось перенести — обвиняемому стало плохо в зале суда. Об этом 29 мая заявила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Рассмотрение ходатайства отложено, так как в процессе Берсон почувствовал себя нехорошо, ему была вызвана скорая медицинская помощь, которая его увезла», — сообщили в Октябрьском районном суде.

Как уточнили в пресс-службе судов «Фонтанке», заседание перенесено на 2 июня.

Накануне Берсону было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1. УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Речь идёт о доме 23А на Университетской набережной, собственником квартир и нежилых помещений в котором является обвиняемый. Здание — дом Алексея Черкасского (Риттера) — является выявленным объектом культурного наследия. «Берсон не исполнял обязательства по сохранению обстановки в здании, не обеспечивал консервацию проемов дома с целью исключения доступа посторонних лиц, вследствие чего в здании были неоднократно зафиксированы пожары, а также поврежден фасад дома», — говорится в сообщении суда. Вину бизнесмен не признаёт.

Ранее, как сообщала «Фонтанка», в офис ЗАО «Адамант» в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ»), пришли следователи в поисках документов на горевший дом. Пожар произошёл в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в начале июня 2019 года.

В СК заявляли о том, что все помещения здания захламлены мусором, а с 2016-го он неоднократно загорался, поскольку место облюбовали лица без определенного места жительства. Суд по жалобам КГИОП в 2019 и 2020 годах дважды привлекал собственника к административной ответственности в виде штрафа из-за ухудшения состояния дома.

«Фонтанка» также писала, что в конце прошлого года, по итогам рассмотрения иска ведомства к владельцу особняка, последнему дали два года на его реставрацию. При этом несколько лет назад вопрос о будущем постройки поднимали в Смольном. Однако в городском правительстве высказали позицию, что изымать памятник у собственника пока преждевременно. Хотя закон позволяет делать это, а также выкупать и продавать с торгов объект культурного наследия, если памятник приходит в упадок, а его владелец не делает ничего, чтобы его отреставрировать.

Особняк был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский — сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Karl_Ivanovich
Обычное дело - реконструировать по закону нельзя, ибо памятник. а вот если сгорит - нет проблем.
kоt-obormot
Дошкуривают поляну. Скоро "лунный пейзаж".

Зы Но неожиданно может прискакать и кенгуру.
ivan5_5e4d10fe646f6
К каждому ключик найдут, не надейтесь, миллиардеры. В России все равны перед Законом
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний