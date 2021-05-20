Следователи пришли в «Адамант» петербургского миллиардера Берсона с обысками после пожара в особняке Черкасского

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится обыск в офисном помещении ЗАО «Адамант», в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — сообщает ведомство.

Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ) после пожара, который в начале июня 2019 года произошёл в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной.



Ранее, как отмечает ведомство, в эфире одного из телеканалов критиковался ход расследования этого дела. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления изучить ситуацию и дать надлежащую правовую оценку всем озвученным в сюжете доводам.

Так, в ходе следствия было установлено, что собственником подавляющего большинства помещений особняка, признанного объектом культурного наследия, выступает миллиардер Борис Берсон.

«Здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, все помещения здания захламлены мусором. В здании в период с 2016 года неоднократно происходили пожары в виде возгорания мусора в связи с проживанием в нём и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства», — также выяснили в СК.

Кроме того, сотрудниками КГИОП неоднократно фиксировались факты систематического ухудшения состояния объекта, а в 2019 и 2020 годах собственника дважды привлекали к административной ответственности в виде штрафа, добавили в ведомстве.

