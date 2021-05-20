FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

Следователи пришли в «Адамант» петербургского миллиардера Берсона с обысками после пожара в особняке Черкасского

В Петербурге проводится обыск в офисе ЗАО «Адамант», совладельцем которого является Борис Берсон. Следователей интересует ненадлежащее содержание особняка Черкасского, которым владеет миллиардер. Об этом 20 мая сообщает городской СК.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится обыск в офисном помещении ЗАО «Адамант», в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — сообщает ведомство.

Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ) после пожара, который в начале июня 2019 года произошёл в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной.

Ранее, как отмечает ведомство, в эфире одного из телеканалов критиковался ход расследования этого дела. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления изучить ситуацию и дать надлежащую правовую оценку всем озвученным в сюжете доводам.

Так, в ходе следствия было установлено, что собственником подавляющего большинства помещений особняка, признанного объектом культурного наследия, выступает миллиардер Борис Берсон.

«Здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, все помещения здания захламлены мусором. В здании в период с 2016 года неоднократно происходили пожары в виде возгорания мусора в связи с проживанием в нём и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства», — также выяснили в СК.

Кроме того, сотрудниками КГИОП неоднократно фиксировались факты систематического ухудшения состояния объекта, а в 2019 и 2020 годах собственника дважды привлекали к административной ответственности в виде штрафа, добавили в ведомстве.

«Фонтанка» также писала, что в конце прошлого года, по итогам рассмотрения иска ведомства к владельцу особняка, последнему дали два года на его реставрацию. При этом несколько лет назад вопрос о будущем постройки поднимали в Смольном. Однако в городском правительстве высказали позицию, что изымать памятник у собственника пока преждевременно. Хотя закон позволяет делать это, а также выкупать и продавать с торгов объект культурного наследия, если памятник приходит в упадок, а его владелец не делает ничего, чтобы его отреставрировать.

Особняк был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский — сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (5)

iliy
А что в Адаманте по этому поводу хотят найти?
260560271
Только ЗАО "Адамант" Руководит Лейтис. А Берсон всего лишь один из учредителей. СК надо было идти в другие организации)
Zdobsi
Давным давно надо было отобрать особняк обратно. Стыд и позор. Ждут пока все совсем разрушится. Это все таки историческое здание, в самом центре. Иностранцы ездят и понимают, что в городе губернатор ничего не может сделать и руины стоят. Красота!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний