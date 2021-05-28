Дорожники завершили весеннюю «генеральную уборку» на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области. С начала марта по конец мая 2021 года на дорогах собрали около 29 тысяч кубометров, а это почти три тысячи КАМАЗов, мусора и смёта. Чемпионство по замусоренности удерживает КАД.



Как сообщает 28 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», больше всего грязи — 3465 кубометров мусора и 12 455 кубометров смёта — традиционно вывезли с кольцевой автодороги Петербурга, несмотря на то, что протяженность у нее меньше, чем у других федеральных трасс. На втором месте антирейтинга удерживается Мурманское шоссе (Р-21 «Кола»), там за весну собрали 3472 кубометра смёта и 1210 кубометров мусора. Замыкает тройку лидеров дорога А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21», где собрали 743 кубометра мусора и 2130 кубометров смёта.