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Водители стали больше мусорить. С федеральных трасс Петербурга и области вывезли почти 3000 КАМАЗов мусора и смёта

Почти три тысячи КАМАЗов мусора и смёта собрали на трассах Петербурга и Ленобласти весной

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожники завершили весеннюю «генеральную уборку» на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области. С начала марта по конец мая 2021 года на дорогах собрали около 29 тысяч кубометров, а это почти три тысячи КАМАЗов, мусора и смёта. Чемпионство по замусоренности удерживает КАД.

Как сообщает 28 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», больше всего грязи — 3465 кубометров мусора и 12 455 кубометров смёта — традиционно вывезли с кольцевой автодороги Петербурга, несмотря на то, что протяженность у нее меньше, чем у других федеральных трасс. На втором месте антирейтинга удерживается Мурманское шоссе (Р-21 «Кола»), там за весну собрали 3472 кубометра смёта и 1210 кубометров мусора. Замыкает тройку лидеров дорога А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21», где собрали 743 кубометра мусора и 2130 кубометров смёта.

Самой чистой же федеральной дорогой уже не первый год оказывается трасса А-180 «Нарва». Весной 2021 года здесь собрали меньше всего мусора и смёта — 72 и 160 кубометров соответственно.

«В этом году мусора в полосе отвода федеральных дорог в области и КАД Петербурга собрано заметно больше, чем в прошлые годы, — отмечает исполняющий обязанности начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Сергей Савельев. — Не боясь ответственности, наши автомобилисты считают нормой оставить на остановке у дороги несколько мешков мусора после выходных на даче, или сбросить целый грузовик строительных отходов в придорожную канаву. Для некоторых обычным делом считается замена машинного масла на площадке отдыха, хотя территория для этого не предназначена, а специальных емкостей для таких отходов здесь нет. Призывы беречь экологию остаются для многих пустым звуком».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В рамках обслуживания дорог подрядные организации убирают мусор, в том числе в надземных пешеходных переходах и на остановках, чистят барьерные ограждения, шумозащитные экраны, ванты и пилоны на мостах. Весной работ становился больше за счет вывоза скопившихся за зиму смёта и мусора. В ход идет свыше ста единиц специализированной техники: погрузчики, самосвалы, поливомоечные машины, подметально-уборочные прицепы элеваторного типа, тракторы с различным навесным оборудованием. В уборке всех федеральных трасс Ленобласти и КАД занято более 600 дорожников.

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