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Водитель, пострадавший в ДТП на «Скандинавии», в крайне тяжёлом состоянии. Врачи проводят операцию

Пострадавший в ДТП под Петербургом с большегрузами госпитализирован в тяжелом состоянии

В результате ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом серьёзно пострадал водитель самосвала. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в одну из больниц Выборга. Об этом вечером 27 мая «Фонтанке» сообщила его супруга Анна.

«Он был на красном «Тонаре». Сейчас он в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — рассказала она, добавив, что в данный момент врачи одной из выборгских больниц проводят операцию.

Ранее об аварии на 115-м километре трассы «Скандинавия» между Петербургом и Выборгом сообщили очевидцы. По словам одного из них, со встречного трала якобы упали противовесы, которые угодили в водительскую кабину самосвала. Последняя в результате разлетелась на запчасти. «Фонтанка» показывала страшные кадры с места ДТП.

© Фонтанка.Ру

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