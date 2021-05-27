Водитель, пострадавший в ДТП на «Скандинавии», в крайне тяжёлом состоянии. Врачи проводят операцию

«Он был на красном «Тонаре». Сейчас он в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — рассказала она, добавив, что в данный момент врачи одной из выборгских больниц проводят операцию.



Ранее об аварии на 115-м километре трассы «Скандинавия» между Петербургом и Выборгом сообщили очевидцы. По словам одного из них, со встречного трала якобы упали противовесы, которые угодили в водительскую кабину самосвала. Последняя в результате разлетелась на запчасти. «Фонтанка» показывала страшные кадры с места ДТП.

