Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, всё случилось на 115-м километре «Скандинавии» по направлению в Выборг. «Ехал трал навстречу, с него упали противовесы. Один из них попал прямо в кабину самосвала! Водитель жив!» — пишет очевидец по имени Геннадий.
Судя по фотографиям и видеозаписям, которые сняли на месте ДТП, один из его участников в результате аварии перевернулся на бок и остался лежать на асфальте, а водительская кабина от удара превратилась в груду железа.
По проезжей части оказалось разбросано содержимое кузова одного из большегрузов. Также видно, что на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. «Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в региональное управление МВД.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе 115-го километра «Скандинавии» наблюдается транспортный затор в обе стороны. По состоянию на десять вечера его длина составляет порядка 800 метров.