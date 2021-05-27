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В Сети появились страшные кадры ДТП под Петербургом. Водительская кабина большегруза развалилась на запчасти

Очевидцы сняли жёсткое ДТП с большегрузами на трассе «Скандинавия» под Петербургом

Дорожная авария с участием большегрузов произошла на мокрой трассе под Петербургом вечером 27 мая.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, всё случилось на 115-м километре «Скандинавии» по направлению в Выборг. «Ехал трал навстречу, с него упали противовесы. Один из них попал прямо в кабину самосвала! Водитель жив!» — пишет очевидец по имени Геннадий.


.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по фотографиям и видеозаписям, которые сняли на месте ДТП, один из его участников в результате аварии перевернулся на бок и остался лежать на асфальте, а водительская кабина от удара превратилась в груду железа.

По проезжей части оказалось разбросано содержимое кузова одного из большегрузов. Также видно, что на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. «Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в региональное управление МВД.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе 115-го километра «Скандинавии» наблюдается транспортный затор в обе стороны. По состоянию на десять вечера его длина составляет порядка 800 метров.

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