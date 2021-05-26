Вячеслав Макаров заявил, что «Единая Россия» не имеет отношения к принуждению бюджетников к участию в праймериз партии

Региональное отделение партии «Единой России» не имеет никакого отношения к принуждению работников бюджетной сферы к голосованию на праймериз партии власти. Об этом 26 мая во время брифинга в Мариинском дворце заявил спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров.



«То, что сейчас происходит, вопрос касается не просто регистрации, а когда бюджетников ведут на голосование, заставляют регистрироваться на сайте «Госуслуги», бюджетников не просто обращаются и просят, а заставляют, в том числе и административным путем... Сразу хочу сделать заявление: «Единая Россия» к этому не имеет никакого отношения. «Единая Россия» и региональное отделение Санкт-Петербурга «Единой России» не имеют никакого отношения. Нам не нужен административный ресурс», — сказал председатель Заксобрания.