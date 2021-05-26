Вячеслав Макаров заявил, что «Единая Россия» не имеет отношения к принуждению бюджетников к участию в праймериз партии

Региональное отделение партии «Единой России» не имеет никакого отношения к принуждению работников бюджетной сферы к голосованию на праймериз партии власти. Об этом 26 мая во время брифинга в Мариинском дворце заявил спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров.
«То, что сейчас происходит, вопрос касается не просто регистрации, а когда бюджетников ведут на голосование, заставляют регистрироваться на сайте «Госуслуги», бюджетников не просто обращаются и просят, а заставляют, в том числе и административным путем... Сразу хочу сделать заявление: «Единая Россия» к этому не имеет никакого отношения. «Единая Россия» и региональное отделение Санкт-Петербурга «Единой России» не имеют никакого отношения. Нам не нужен административный ресурс», — сказал председатель Заксобрания.
Он добавил, что у партии есть свой онлайн-агитатор и свои волонтеры. «Для нас путь административного давления на бюджетников, на врачей, на учителей, на центры социального обслуживания населения, на других работников бюджетной сферы — для нас это неприемлемо. «Единой России» это не надо, мы категорически против этого», — добавил Макаров.
«Фонтанка» рассказывала о разной интенсивности «просьбах» зарегистрироваться на «Госуслугах» и проголосовать на праймериз, которые поступали учителям и воспитателям детских садов, а также как на внутрипартийные выборы зазывают других представителей бюджетной сферы.