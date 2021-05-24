В Петербурге ищут ЭНО-нацистов. На их соцсети подписаны почти 10 тысяч человек

Впервые об ЭНО стало известно, после стрельбы на Лубянке — у 39-летнего Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке, была связь с этой организацией. 19 декабря 2019 года Евгений Манюров совершил нападение на здание ФСБ. Он застрелил одного сотрудника и ранил еще пятерых человек — один из них позже умер. «Коммерсанту» в ЭНО подтвердили, что Манюров «был участником их лекций». Свое отношение к осквернению мемориалов объединение публично не признает. Однако в переписке с «Ъ» его представитель заявил: «Подобного рода действия мы делали, делаем по возможности и будем продолжать делать».