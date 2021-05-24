В Петербурге ищут ЭНО-нацистов. На их соцсети подписаны почти 10 тысяч человек

О том, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Этнического национального объединения, стало известно 24 мая из ответа городской прокуратуры на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Повод для обращения — апрельское осквернение в Пушкине мемориала «Формула скорби», поставленного в память о массовых расстрелах евреев нацистами. На черных мраморных плитах белой краской вандалы написали название своей организации и оскорбления националистического толка. В преступлении, по данным ГУ МВД, подозревается молодой человек 17 лет. Возбуждено уголовное дело, полиция предполагает, что преступник был не один.
В ответе городской прокуратуры на запрос депутата сообщается, что в социальных сетях в группах ЭНО «отдельные информационные материалы содержат возможные признаки нарушений федерального законодательства». По словам Вишневского, «на ресурсах ЭНО — портреты Гитлера, свастика, рассуждения о «жидах», рассказы о «народном ополчении Третьего рейха» и объявление национал-социализма «единственной идеологически правильной позицией в современном мире». В телеграм-канале и вовсе организована «обратная связь» и ведется набор в организацию с проведением «собеседований». Обе группы в сетях, как убедилась «Фонтанка» 24 мая, доступны для посещения.