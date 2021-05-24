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В Петербурге ищут ЭНО-нацистов. На их соцсети подписаны почти 10 тысяч человек

Полиция ищет участников Этнического национального объединения (ЭНО). Прокуратура обнаружила его в социальных сетях: во «ВКонтакте» — 2,5 тысячи, и в телеграм-канале — 6,8 тысячи подписчиков. В поиск вовлечен Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД.

О том, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Этнического национального объединения, стало известно 24 мая из ответа городской прокуратуры на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Повод для обращения — апрельское осквернение в Пушкине мемориала «Формула скорби», поставленного в память о массовых расстрелах евреев нацистами. На черных мраморных плитах белой краской вандалы написали название своей организации и оскорбления националистического толка. В преступлении, по данным ГУ МВД, подозревается молодой человек 17 лет. Возбуждено уголовное дело, полиция предполагает, что преступник был не один.

В ответе городской прокуратуры на запрос депутата сообщается, что в социальных сетях в группах ЭНО «отдельные информационные материалы содержат возможные признаки нарушений федерального законодательства». По словам Вишневского, «на ресурсах ЭНО — портреты Гитлера, свастика, рассуждения о «жидах», рассказы о «народном ополчении Третьего рейха» и объявление национал-социализма «единственной идеологически правильной позицией в современном мире». В телеграм-канале и вовсе организована «обратная связь» и ведется набор в организацию с проведением «собеседований». Обе группы в сетях, как убедилась «Фонтанка» 24 мая, доступны для посещения.

Впервые об ЭНО стало известно, после стрельбы на Лубянке — у 39-летнего Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке, была связь с этой организацией. 19 декабря 2019 года Евгений Манюров совершил нападение на здание ФСБ. Он застрелил одного сотрудника и ранил еще пятерых человек — один из них позже умер. «Коммерсанту» в ЭНО подтвердили, что Манюров «был участником их лекций». Свое отношение к осквернению мемориалов объединение публично не признает. Однако в переписке с «Ъ» его представитель заявил: «Подобного рода действия мы делали, делаем по возможности и будем продолжать делать».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mash
Это сколько еще групп в телеге диаспорских
Trurl
Ищите, родимые, ищите.... Может в этом и есть Ваша сермяжная правда?
Pilat
ну дык я надеюсь они возьмут всех кто подписан?
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