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В Пушкине белой краской испортили памятник евреям — жертвам нацизма. Вандалы оставили антисемитские угрозы

В Пушкине отмывают оскорбительные надписи с памятника погибшим в ВОВ евреям

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено после обнаружения оскорбительной надписи на памятнике в Пушкине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, белые буквы обнаружили на памятнике на Дворцовой улице в Пушкине 4 апреля.

Неизвестные нанесли краской надпись оскорбительного характера размером 1 на 1 метр. Помимо этого, как пишут в соцсетях, они повредили сам памятник, а именно — стерли золотые буквы, нанесенные на него.

Отдел дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению. Надпись уже убрана с мемориала.

«Формула скорби» памятник евреям — жертвам нацизма, убитым в 1941 году в городе Пушкине во время Второй мировой войны. Мемориал был установлен в 1991 году по инициативе группы еврейских активистов города. Ежегодно здесь проводятся памятный церемонии.

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Комментарии (9)

SNOW
А есть в РФ памятники погибшим в ВОВ с обязательным указанием национальности, кроме евреев?
260843741
Почему у нас постоянно вспоминают только тех представителей, которые близки к верхам. А ведь много людей еврейской национальности - самые обычные горожане, без миллионных состояний. Но об этих людях у нас думать не принято.
А что евреи Фридман или Ротенберг белые и пушистые стали!????
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