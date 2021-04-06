В Пушкине белой краской испортили памятник евреям — жертвам нацизма. Вандалы оставили антисемитские угрозы

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено после обнаружения оскорбительной надписи на памятнике в Пушкине.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, белые буквы обнаружили на памятнике на Дворцовой улице в Пушкине 4 апреля.



Неизвестные нанесли краской надпись оскорбительного характера размером 1 на 1 метр. Помимо этого, как пишут в соцсетях, они повредили сам памятник, а именно — стерли золотые буквы, нанесенные на него.



Отдел дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению. Надпись уже убрана с мемориала.

