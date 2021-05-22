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Смотрите, как красиво выглядит ЗСД Фонтанка Фест в высоты птичьего полёта

Третий по счёту ЗСД Фонтанка Фест в самом разгаре. Показываем его с необычного ракурса.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
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Днём 22 мая на дистанцию вышли 2 500 бегунов. Они принимают участие в уникальном в своём роде забеге на 10 километров и полумарафоне.

автор видео Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Около 7 500 участников велопарада выйдут на дистанцию в 20:30.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

География фестиваля — более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.

Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.

Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.

Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Предлагаю организовать КАД Фонтанка ВелоФест, пускай люди по кругу вокруг города на велосипедах ездят сутки..
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