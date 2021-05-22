Днём 22 мая на дистанцию вышли 2 500 бегунов. Они принимают участие в уникальном в своём роде забеге на 10 километров и полумарафоне.
автор видео Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»
Около 7 500 участников велопарада выйдут на дистанцию в 20:30.
Смотрите, как красиво выглядит ЗСД Фонтанка Фест в высоты птичьего полёта
Третий по счёту ЗСД Фонтанка Фест в самом разгаре. Показываем его с необычного ракурса.
Днём 22 мая на дистанцию вышли 2 500 бегунов. Они принимают участие в уникальном в своём роде забеге на 10 километров и полумарафоне.
автор видео Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»
Около 7 500 участников велопарада выйдут на дистанцию в 20:30.
География фестиваля — более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.
Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.
Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.
Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
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