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Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

Небольшое испытание в виде дождя и ветра приготовила погода участникам ЗСД Фонтанка Фест.

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днём +14...+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.


В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек - 2500 бегунов и 7500 вело. География фестиваля более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.

22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42. до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.

Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.

Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

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Комментарии (5)

Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работы и денег. Работу ищу, но не могу найти. Я вернуть вам с первой зарплаты.

Мой номер карты: 489-H0ЛЬ 420-НOЛЬ 509-НОЛЬ 508-CEМЬ

Заранее огромное человеческое спасибо...........
Здравствуйте. Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работу и денег. Я постараюсь вам вернуть с первой зарплаты. Мой номер карты: 489-H0ЛЬ 420-НOЛЬ 509-НОЛЬ 508-CEМЬ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работу и денег. Я постараюсь вам вернуть с первой зарплаты. Мой номер карты: 489 H0ЛЬ 420 НOЛЬ 509 НОЛЬ 508-CEМЬ
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