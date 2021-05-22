Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днём +14...+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек - 2500 бегунов и 7500 вело. География фестиваля более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.
22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42. до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.
Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.
Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.