Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днём +14...+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.



Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

