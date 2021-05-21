Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении проспектов Испытателей и Сизова никто не пострадал. Сотрудники полиции ехали на вызов.
Напомним, около 22:40 мужчина на синей БМВ не предоставил преимущество в движении «Форду» ДПС, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Столкновение попало на видео. «Там человека зажало, а конкретно — сотрудника ДПС», — писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во«ВКонтакте».
«Форд» врезался в ограждение и столб, в нём сработала подушка безопасности. У БМВ разбита морда, её вывозили с места аварии на эвакуаторе, пишут в комментариях в «Дорожном инспекторе».