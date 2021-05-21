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«Бильярд» на Испытателей: BMW отправила в столб полицейских, ехавших на вызов

В ДТП с машиной ДПС в Петербурге никто не пострадал

Несмотря на то что оба автомобиля, участвовавшие в вечерней аварии в Приморском районе Петербурга, получили сильные повреждения и очевидцы писали о том, что в служебной машине зажало человека, всё обошлось относительно легко.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении проспектов Испытателей и Сизова никто не пострадал. Сотрудники полиции ехали на вызов.

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Напомним, около 22:40 мужчина на синей БМВ не предоставил преимущество в движении «Форду» ДПС, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Столкновение попало на видео. «Там человека зажало, а конкретно — сотрудника ДПС», — писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во«ВКонтакте».

«Форд» врезался в ограждение и столб, в нём сработала подушка безопасности. У БМВ разбита морда, её вывозили с места аварии на эвакуаторе, пишут в комментариях в «Дорожном инспекторе».

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Комментарии (5)

_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
260569221
Испытателей/Сизова - вечная проблема…
Слелайте там нормальный светофор уже…
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