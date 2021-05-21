Автомобиль полиции попал в аварию в Приморском районе Петербурга 20 мая. Сияющая «люстра» не спасла от гонщика, «Фонтанка» показывает стремительный бросок.
ДТП случилось немногим позже половины одиннадцатого часа вечера. Чёрный автомобиль мчал по проспекту Испытателей, полицейские подъезжали к перекрёстку по Сизова с проблесковыми маячками и, как подтверждает видео с другого ракурса и со звуковой дорожкой, включённой сиреной.
«Фонтанка.ру»
Служебная машина получила удар в бок и въехала в ограждение, врезавшись в дорожный знак. На фотографиях видно, что дверь со стороны пассажира вмяло в салон. Петербуржцы не проехали мимо - почти сразу притормозили двое. В паблике «Дорожный инспектор» сообщают, что одного из сотрудников зажало в салоне.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.