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Экс-участница группы «Тату» ответила критикам своего видеообращения в рамках праймериз «Единой России»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова 20 мая ответила на критику своего видеообращения в рамках участия в праймериз «Единой России». По ее словам, оппозиция на нее «взъелась», лояльные к власти граждане не воспринимают всерьез, а нейтрально настроенные — видят предвыборный цирк.

По словам Волковой, она не ожидала такой бурной реакции после выхода ее программного ролика. По ее мнению, общество делится на три лагеря: «оппозиция», «за власть» и «нейтрально настроенные граждане».

«Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии «Единой России», открытой для всех площадкой и сказать вслух о проблемах и бедах Ивановской области», — сказала Волкова.

«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблему в принципе. Те, кто нейтрален, говорят, что все это цирк, который разыграла сама «Единая Россия», чтобы привлечь внимание к праймериз», — продолжила экс-солистка.

Предвыборный ролик экс-«татушки» широко разошелся по СМИ и соцсетям.

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Комментарии (1)

Danik
Достойный кандидат достойной партии достойной страны.
Только я не проголосую ни за этого кандидата, ни за эту партию.
А так может и да кому.
Еще есть аршавины, валуевы, кобзоны....
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