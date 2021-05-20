Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова 20 мая ответила на критику своего видеообращения в рамках участия в праймериз «Единой России». По ее словам, оппозиция на нее «взъелась», лояльные к власти граждане не воспринимают всерьез, а нейтрально настроенные — видят предвыборный цирк.



По словам Волковой, она не ожидала такой бурной реакции после выхода ее программного ролика. По ее мнению, общество делится на три лагеря: «оппозиция», «за власть» и «нейтрально настроенные граждане».



«Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии «Единой России», открытой для всех площадкой и сказать вслух о проблемах и бедах Ивановской области», — сказала Волкова.