Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, которая объявила о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия», записала предвыборный ролик, в котором она рассказывает о своей программе. Видео 13 мая опубликовали в YouTube.
«Мне стыдно за всё происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям, — сказала певица. — Я знаю о горестях, проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены выживать, а не жить».
«Знаю, что нужда заставляет работать на предприятиях за крошечную зарплату. Знаю о мужчинах, которые уезжают от семьи вдаль от родного дома в поисках возможности заработать. Знаю о дорогах, которых нет», — продолжила Волкова. По ее мнению, следствием «высокого уровня коррупции местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы», является «разруха и снижение уровня жизни».
Экс-солистка призналась, что она «не без греха», но «всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь света во тьме».
Ранее Волкова подала документы на участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области.