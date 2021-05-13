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«Мои замечательные, так больше нельзя». Экс-солистка «Тату» Волкова записала ролик для выборов в Госдуму

Певица Юлия Волкова: Я иду в Госдуму, чтобы поменять отношение власти к людям

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, которая объявила о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия», записала предвыборный ролик, в котором она рассказывает о своей программе. Видео 13 мая опубликовали в YouTube.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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«Мне стыдно за всё происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям, — сказала певица. — Я знаю о горестях, проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены выживать, а не жить».

«Знаю, что нужда заставляет работать на предприятиях за крошечную зарплату. Знаю о мужчинах, которые уезжают от семьи вдаль от родного дома в поисках возможности заработать. Знаю о дорогах, которых нет», — продолжила Волкова. По ее мнению, следствием «высокого уровня коррупции местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы», является «разруха и снижение уровня жизни».

Экс-солистка призналась, что она «не без греха», но «всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь света во тьме».

Ранее Волкова подала документы на участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (23)

stelliox
Уважаемая, у Вас есть опят управления сколь-нибудь существенным коллективом людей? Тогда какого х Вы туда претесь?
Юра Алекс
паскудно это всё...
Мужской Взгляд
Мало нам в Думе карьеристов..
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