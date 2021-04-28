Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы от Ивановской области. Об этом она 28 апреля сообщила на странице в Instagram.



«Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова. Подписчики певицы раскритиковали её желание идти в политику. «Кажется, и вас догнали», — написал один из пользователей.