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Догнали. Бывшая солистка «Тату» заявилась на праймериз «Единой России» в «городе невест»

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова собралась в Государственную думу

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы от Ивановской области. Об этом она 28 апреля сообщила на странице в Instagram.

«Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова. Подписчики певицы раскритиковали её желание идти в политику. «Кажется, и вас догнали», — написал один из пользователей.

На праймериз в Иваново также на днях подала документы президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Ивановскую область сейчас в Государственной думе представляют семь депутатов, в том числе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Группа «Тату» появилась в 1999 году. В 2003 году её солистки Лена Катина и Юля Волкова с песней «Не верь, не бойся, не проси» заняли третье место на конкурсе «Евровидение», представляя Россию. Группа распалась в 2014 году после финального выступления на открытии зимней Олимпиады в Сочи.

Предварительный отбор кандидатов партии власти на выборы как в Государственную думу, так и в Законодательное собрание Петербурга продлится до конца мая, подача документов закончится 14 мая. Проголосовать за «своего» кандидата можно будет через сервис «Госуслуги».

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Комментарии (28)

Yuri_SPb
Очень подходящий кандидат в ЕР. Надо бы бабулькам по зомбоящику показать, но это вряд ли.
Maik5
Получит хорошую зарплату. Купит одежду. Снимет обноски.
Кровокрас
будет достойная замена Терешковой
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