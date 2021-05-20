В Нижнем парке Петергофа после двухлетней реставрации 20 мая открывают Екатерининский корпус — самый большой парадный дворец Нижнего парка. С 2018 года он прошел комплексную реставрацию, в ходе которой в одном из парадных интерьеров был найден фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которую считали утраченной, — маску льва и шлем в окружении пальметт.

Размещенная в Екатерининском корпусе коллекция насчитывает 2670 экспонатов — это произведения декоративно-прикладного искусства и живописи конца XVIII — первой трети XIX века. Это мебель ампирных форм, парадный Гурьевский сервиз из 5000 предметов, часы, канделябры и подсвечники.

В ходе работ музей оборудовали пандусами, а также аннотациями с шрифтом Брайля и рельефными изображениями картин из фондов.



Посетителей во дворец, построенный в 1747–1759 годах по проекту Растрелли для парадных приемов и балов (и переделанный позднее Джакомо Кваренги), начнут пускать 21 мая.



Дворец получил свое название после того, как из его Деревянного флигеля (сгорел в Великую Отечественную), использовавшегося как жилые покои, 28 июня 1762 года супруга императора Петра III великая княгиня Екатерина Алексеевна тайно отправилась в Петербург, где в результате дворцового переворота была провозглашена императрицей Екатериной II.

