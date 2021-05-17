Финляндия сокращает импорт российской нефти из-за перехода к «зелёной» энергии

«По данным Refinitiv Eikon, импорт нефти марки Urals в Финляндию упал на четверть в январе — марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки упали до 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн, импортированных в апреле 2020 года», — сообщает агентство. В 2020 году государство импортировало 8,9 миллиона тонн, что на 16% меньше по сравнению с 2019 годом.

Финляндия постепенно сокращает закупки нефти марки Urals, поскольку переходит от ископаемого топлива к «зеленой» энергии, пишет 17 мая Reuters со ссылкой на трейдеров и платформу финансовой аналитики Refinitiv Eikon.

В конце марта компания Neste Oil перепрофилировала один из двух своих действующих нефтеперерабатывающих заводов в Финляндии (тот, что в Наантали) под хранилище, в то время как завод в Порвоо уходит на реструктуризацию. Компания планирует постепенное увеличение переработки возобновляемого сырья, говорится в отчёте компании. В частности, Neste Oil намерена частично перерабатывать жидкий пластик, полученный из мусора. К 2030 году объём переработки этого материала на НПЗ Порвоо составит около 1 млн тонн в год.

В 2019 году Neste Oil продала сеть своих АЗС в РФ.

