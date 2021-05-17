Водитель, повздоривший с подростком из-за неправильной парковки в Петербурге, арестован на 10 суток

Как сообщили «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении мужчины составили сразу несколько административных протоколов, в том числе по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Напомним, что инцидент произошёл накануне, 16 мая. 25-летний мужчина повздорил с 17-летним подростком, который отказался пропускать его, когда он заехал на тротуар у дома 65 по шоссе Революции. По словам матери несовершеннолетнего, водитель иномарки не только угрожал её сыну, но и вырвал из его рук телефон и выбросил в кусты.

