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Водитель, повздоривший с подростком из-за неправильной парковки в Петербурге, арестован на 10 суток

Суд отправил под арест водителя, устроившего конфликт с подростком на шоссе Революции

Водитель автомобиля БМВ, устроивший конфликт с подростком на тротуаре в Красногвардейском районе Петербурга, арестован на 10 суток.

Как сообщили «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении мужчины составили сразу несколько административных протоколов, в том числе по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Напомним, что инцидент произошёл накануне, 16 мая. 25-летний мужчина повздорил с 17-летним подростком, который отказался пропускать его, когда он заехал на тротуар у дома 65 по шоссе Революции. По словам матери несовершеннолетнего, водитель иномарки не только угрожал её сыну, но и вырвал из его рук телефон и выбросил в кусты.

Позднее мужчина был задержан и доставлен в полицию. Суд по ходатайству правоохранителей избрал для него наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, в ближайшем будущем его ждёт перспектива стать фигурантом ещё и уголовного дела.

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Комментарии (26)

medvezhonok
где найти этого беременного сисяна, чтобы ноги оторвать и далее по его же сценарию?
AL-IK
Бальзам на душу
ШIШ
Первый пошёл ! ! ! Парень молодец, но ему повезло , что не с обдолбанным полностью встретился. Помним казус Мерзоева
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