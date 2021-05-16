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Петербуржец на тротуаре остановил BMW и был вежлив, несмотря на «я тебя сейчас в кусты засуну»

Житель Петербурга поспорил с автохамом на шоссе Революции

Предельно вежливый молодой человек пытался уговорить водителя BMW не ехать по тротуару в Красногвардейском районе Петербурга. Беседа закончилась угрозами.

Видео, снятое от первого лица, опубликовано в паблике «Признавашки ДТП и ЧП» днем 16 мая. Беседа с водителем тюнингованного BMW проходила на шоссе Революции — проезжая часть была загружена и по тротуару, судя по записи, ехал не один автомобиль. Перед капотом «немца» оказался принципиальный молодой человек. Он общался с водителем очень вежливо и напомнил, что в пешеходной зоне «ножками ходят». Автор видео очень просил мужчину развернуться и ехать там, где и полагается.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

Увещевания не помогли, грузный мужчина с сигаретой встал из-за руля и сразу объяснил свою позицию фразами: «Я тебя в кусты засуну», «Хочешь, чтобы я ноги тебе сломал?» и «Я у тебя все отберу».

В паблике утверждается, что в итоге водитель разбил молодому человеку телефон.

По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на 30-летнего жителя Петербурга по имени Ислам, поклонника марки BMW. В базе Российского союза автостраховщиков данных о полисе ОСАГО по номеру автомобиля нет.

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Комментарии (33)

pride
Может она насосала на БМВ?
pride
А это точно мужик? С такими буферами и на 5м месяце беременности
Olen
Какая вежливая молодежь пошла.
Не то что раньше, запрыгнул бы на капот, ногой в лобовое и удалился легким кроссом. Пусть этот жирдяй снимает на телефон вызывает ГИБДД, полицию или сразу Спортлото. Расскажет им как оказался на пешеходной дорожке, где ОСАГО и диагностическая карта. Может даже они начнут кого-то где-то искать, но вряд ди найдут.
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