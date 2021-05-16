Видео, снятое от первого лица, опубликовано в паблике «Признавашки ДТП и ЧП» днем 16 мая. Беседа с водителем тюнингованного BMW проходила на шоссе Революции — проезжая часть была загружена и по тротуару, судя по записи, ехал не один автомобиль. Перед капотом «немца» оказался принципиальный молодой человек. Он общался с водителем очень вежливо и напомнил, что в пешеходной зоне «ножками ходят». Автор видео очень просил мужчину развернуться и ехать там, где и полагается.

Предельно вежливый молодой человек пытался уговорить водителя BMW не ехать по тротуару в Красногвардейском районе Петербурга. Беседа закончилась угрозами.

Увещевания не помогли, грузный мужчина с сигаретой встал из-за руля и сразу объяснил свою позицию фразами: «Я тебя в кусты засуну», «Хочешь, чтобы я ноги тебе сломал?» и «Я у тебя все отберу».



В паблике утверждается, что в итоге водитель разбил молодому человеку телефон.



По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на 30-летнего жителя Петербурга по имени Ислам, поклонника марки BMW. В базе Российского союза автостраховщиков данных о полисе ОСАГО по номеру автомобиля нет.