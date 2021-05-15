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Amazon Prime показал «гендерно-нейтральную» фею-крестную из «Золушки»

Сервис Amazon Prime 15 мая впервые показал широкой публике кадры из фильма «Золушка», который готовится к выходу.

На фотографиях можно увидеть Камилу Кабельо и Николаса Голицына, которые играют Золушку и принца. Однако больше всего публику в Интернете взбудоражил Билли Портер в роли феи-крестной.

Сам Портер ранее говорил, что фея в его исполнении будет «гендерно-нейтральной». «Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят», — подчеркивал актер и называл фильм «классической сказкой для нового поколения».

Режиссером картины выступает Кэй Кэннон, ее выход намечен на сентябрь 2021 года.

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Комментарии (1)

Din1922
Родители не тормозят, в них хотя бы есть капля здравого смысла в голове
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