Сервис Amazon Prime 15 мая впервые показал широкой публике кадры из фильма «Золушка», который готовится к выходу.
На фотографиях можно увидеть Камилу Кабельо и Николаса Голицына, которые играют Золушку и принца. Однако больше всего публику в Интернете взбудоражил Билли Портер в роли феи-крестной.
В сентябре 2021 года выйдет новая экранизация «Золушки» от Sony. В сети появился первый взгляд на фею-крёстную (Билли Портер), саму Золушку (Камила Кабельо) и принца (Николас Голицын). Премьера состоится на Amazon Prime pic.twitter.com/okV8qYWtNc— 2x2 (@2x2tv_ru) May 15, 2021
Сам Портер ранее говорил, что фея в его исполнении будет «гендерно-нейтральной». «Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят», — подчеркивал актер и называл фильм «классической сказкой для нового поколения».
Режиссером картины выступает Кэй Кэннон, ее выход намечен на сентябрь 2021 года.