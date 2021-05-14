Смольный: В длинные майские выходные Петербург посетило больше туристов, чем Сочи

Поток гостей в Северную столицу превзошел ожидания петербургских властей, но всё равно оказался меньше, чем в допандемийные времена. Как сообщил 14 мая комитет по развитию туризма, на длинных выходных город посетили более 280 тысяч гостей. Для сравнения, прогноз составлял 200–250 тысяч прибытий.
Но показателей 2019 года достичь всё же не удалось. Тогда в городе отдохнуло около 500 тысяч гостей. «Отсутствие иностранных туристов, пока небольшое количество деловых и корпоративных мероприятий, действующие ограничения на поездки организованных школьных групп оказали существенное влияние на состав прибывающих в регион туристов», — отмечается в сообщении. Тем не менее Петербург оказался популярнее Сочи. По данным официального городского портала курорта, за десять праздничных дней мая его посетили 232 тысячи туристов.
Гости бронировали отели в Санкт-Петербурге в среднем на 2–3 ночи, часто в индивидуальном порядке. Популярностью поездки в Северную столицу пользовались у москвичей и жителей Московской области. Они составили
Спад по организованным туристическим группам по сравнению с 2019 годом пока составляет, по данным ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга», около
Средняя загрузка гостиниц, по данным Смольного, составила
Но у несетевых отелей категории три и четыре звезды дела шли неплохо. Загрузка отелей с 30 апреля по 11 мая составила
Петербург также вошел в тройку самых популярных направлений для отдыха по программе туристического кешбэка. По данным компании TravelLine, чьим модулем бронирования для участия в акции пользуются объекты размещения и гостиничные сети, в период с 18 марта по 11 мая в Санкт-Петербурге было сделано 12,4 тысячи броней на сумму 386 миллионов рублей. Больше оказалось только у Краснодарского края и Крыма.