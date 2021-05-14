Смольный: В длинные майские выходные Петербург посетило больше туристов, чем Сочи

Поток гостей в Северную столицу превзошел ожидания петербургских властей, но всё равно оказался меньше, чем в допандемийные времена. Как сообщил 14 мая комитет по развитию туризма, на длинных выходных город посетили более 280 тысяч гостей. Для сравнения, прогноз составлял 200–250 тысяч прибытий.

Но показателей 2019 года достичь всё же не удалось. Тогда в городе отдохнуло около 500 тысяч гостей. «Отсутствие иностранных туристов, пока небольшое количество деловых и корпоративных мероприятий, действующие ограничения на поездки организованных школьных групп оказали существенное влияние на состав прибывающих в регион туристов», — отмечается в сообщении. Тем не менее Петербург оказался популярнее Сочи. По данным официального городского портала курорта, за десять праздничных дней мая его посетили 232 тысячи туристов.

Гости бронировали отели в Санкт-Петербурге в среднем на 2–3 ночи, часто в индивидуальном порядке. Популярностью поездки в Северную столицу пользовались у москвичей и жителей Московской области. Они составили 42 % от общего числа туристов, посетивших город. Также активно посещали город гости из Казани, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга, Калининграда и Самары и других регионов России. Спад по организованным туристическим группам по сравнению с 2019 годом пока составляет, по данным ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга», около 50 %. Средняя загрузка гостиниц, по данным Смольного, составила 60–70 % . «Для текущей ситуации это позитивный тренд по загрузке, с учётом того, что отсутствуют иностранные туристы и пока не восстановились многие другие ключевые сегменты традиционного спроса», — отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Но у несетевых отелей категории три и четыре звезды дела шли неплохо. Загрузка отелей с 30 апреля по 11 мая составила 76,7 % , что всего на 0,4 процентных пункта ниже показателей аналогичного периода 2019 года ( 77,1 % ), сообщила система отельного бенчмаркинга «Аналитика гостиничного рынка» компании Hotel Advisors.