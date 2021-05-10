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Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест продлена. Бонус — скидка по промокоду

Если вы не успеваете подать заявку на участие в ЗСД Фонтанка Фест — 2021, у вас появился еще один шанс сделать это. Регистрация бегунов продлена до 20 мая.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Слоты на забег и полумарафон по одной из красивейших трасс нового Петербурга ждут своих героев на официальном сайте zsdfest.ru.

Кроме того, 10 и 11 мая работает промокод DRUG10, который даёт скидку 10% на забег в любой из дисциплин.

Если вдруг вы уже приобрели слот, но почему-то передумали и решили отдать его другу, в этом материале простая инструкция, как это сделать. И вот здесь уже точно надо поспешить, потому что последний день для трансфера заявки — 12 мая.

Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

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Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фото: «Фонтанка.ру»

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