Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест продлена. Бонус — скидка по промокоду

Слоты на забег и полумарафон по одной из красивейших трасс нового Петербурга ждут своих героев на официальном сайте zsdfest.ru.

Кроме того, 10 и 11 мая работает промокод DRUG10, который даёт скидку 10% на забег в любой из дисциплин.

Если вдруг вы уже приобрели слот, но почему-то передумали и решили отдать его другу, в этом материале простая инструкция, как это сделать. И вот здесь уже точно надо поспешить, потому что последний день для трансфера заявки — 12 мая.

Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

