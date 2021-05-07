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Как передать свой слот на «ЗСД Фонтанка Фест» другу? Максимально простая инструкция

На сегодняшний день для участия в забеге и полумарафоне «ЗСД Фонтанка Фест» зарегистрировалось уже более 2 600 человек. Успей поучаствовать сам и бери с собой друзей.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Уже зарегистрированные участники «ЗСД Фонтанка Фест» — забега, полумарафона и велопарада по центральному участку Западного скоростного диаметра, который пройдет в Петербурге 22 мая*, — имеют право на трансфер своей заявки.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

  • зайти в раздел заявок в личном кабинете reg.place;
  • нажать на значок со стрелками;
  • будет сгенерирован трансфер-код;
  • скопируйте полученный код и передайте его другому участнику;
  • ваш друг должен ввести трансфер-код в поле: «У меня есть промокод или код для передачи заявки».

Отметим, что для передачи слота другому участнику заявка должна быть оплачена. Трансфер-кодом можно воспользоваться только один раз. Слот, зарегистрированный по промокоду, передать нельзя. Не передавайте слот незнакомым людям: это могут быть мошенники.

Последний день для трансфера заявки — 12 мая.

Чтобы окончательно убедить вас в том, что пробежать «ЗСД Фонтанка Фест» — отличная идея, организаторы фестиваля дарят промокод на скидку на любую дистанцию забега в рамках «ЗСД Фонтанка Фест». Побежали вместе! Промокод для ввода на сайте zsdfest.ru: DAVAYBEZHAT.

Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события https://zsdfest.ru/.

Чтобы не пропустить появление новых слотов, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости фестиваля:

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фото: «Фонтанка.ру»

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